Hivatalosan ugyan bejáratási hétnek (shakedown week) nevezik, azonban valójában az első 2026-os előszezoni teszt kezdődik ma Barcelonában, ahol a péntekig próbálgathatják új autóikat a Forma-1-es csapatok – egy-egy alakulat három-három napon dolgozhat a pályán, csakis egy autóval.

A hétfő azért nem túl sűrű, több csapat is úgy döntött, az első napot inkább kihagyják, köztük van a McLaren is, ezzel együtt a konstruktőri címvédő azért megmutatta, milyen autóba is ül majd a világbajnok Lando Norris, valamint csapattársa, Oscar Piastri.

Az MCL40-est hivatalosan csak február 9-én leplezik le, így a wokingiak idei modellje egyelőre tesztfestéssel lép majd pályára, papaja nélkül, alapvetően feketében. A shakedown weekre a Red Bull is hozott újdonságot – ugyan az idei, retrósra frissített festést már másfél hete megmutatták, a barcelonai bejártás előtt a valódi versenyautót, az RB22-est is leleplezték:

A barcelonai bejáratás nem sajtónyilvános, a körözést nem közvetítik, de Forma-1 azért villantott valamit: a nap kezdetén a Mercedes, az Audi, majd az Alpine garázsból való kihajtását osztották meg a közösségi médiában: