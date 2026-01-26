Hivatalosan ugyan bejáratási hétnek (shakedown week) nevezik, azonban valójában az első 2026-os előszezoni teszt kezdődik ma Barcelonában, ahol a péntekig próbálgathatják új autóikat a Forma-1-es csapatok – egy-egy alakulat három-három napon dolgozhat a pályán, csakis egy autóval.
A hétfő azért nem túl sűrű, több csapat is úgy döntött, az első napot inkább kihagyják, köztük van a McLaren is, ezzel együtt a konstruktőri címvédő azért megmutatta, milyen autóba is ül majd a világbajnok Lando Norris, valamint csapattársa, Oscar Piastri.
Az MCL40-est hivatalosan csak február 9-én leplezik le, így a wokingiak idei modellje egyelőre tesztfestéssel lép majd pályára, papaja nélkül, alapvetően feketében. A shakedown weekre a Red Bull is hozott újdonságot – ugyan az idei, retrósra frissített festést már másfél hete megmutatták, a barcelonai bejártás előtt a valódi versenyautót, az RB22-est is leleplezték:
You've seen the livery, time to meet RB22 💙#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/wSFycHutVY— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 26, 2026
A barcelonai bejáratás nem sajtónyilvános, a körözést nem közvetítik, de Forma-1 azért villantott valamit: a nap kezdetén a Mercedes, az Audi, majd az Alpine garázsból való kihajtását osztották meg a közösségi médiában:
And the 2026 Shakedown is under way... 👀— Formula 1 (@F1) January 26, 2026
Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs