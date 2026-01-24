A jövő héten már a pályán lesz jelenésük a Forma–1-es csapatoknak: hétfőn kezdetét veszi az első teszt Barcelonában, ahol ráadásul zárt kapuk mögött körözhetnek új autóikkal – igaz, az ötből „csak” három napon. Az már biztos, hogy hiányzó is lesz: a Williams akkora csúszásban van a 2026-os autójával, hogy a legjobb esetben is csak a bahreini teszteken bukkanhat fel.

Azóta kiderült, hogy más csapatok sem ragadják meg a legelső alkalmat: a McLarenen kívül az Aston Martin és a Ferrari is kihagyja az első tesztnapot. Ennek az olaszoknál van kisebb jelentősége, hiszen a pénteki bemutatójuk után az SF-26 már teljesítette az első kilométereket a Ferrari fioranói tesztpályáján, a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal, valamint Charles Leclerc-rel a volán mögött.

Frédéric Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke többek között az F1.com-nak is megerősítette, hogy a keddi lesz az első tesztnapjuk. Ennek hátterében részben az időjárás áll, részben pedig az, hogy már most nyíltan azt kommunikálják, hogy jelen formájában az autójukra már most úgy tekintenek, mint egy A-verziójú modell, ennek megfelelően az első hetekben több fejlesztési csomaggal is készülnek.

Egy fokkal érdekesebb viszont az Aston Martin helyzete, ugyanis az idei szabályváltozásokra nagy elánnal és annál is nagyobb várakozásokkal készülő silverstone-i gárda esetében még azt sem tudni, hogy az AMR26 mikor gördülhet először pályára a kétszeres világbajnok Fernando Alonsóval, illetve Lance Stroll-lal. A PlanetF1.com cikke szerint Adrian Newey a csapatfőnöki székben ülve úgy döntött, hogy ameddig csak lehet, az autó fejlesztésére fognak összpontosítani.

A csapathoz közel álló források beszámolói alapján a csapat ezzel együtt is ki tervezi tölteni a rendelkezésre álló három napot, de a menetrendet csak a hét elején fogják fixálni. Úgy tudni, az AMR26 a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) törés- és más biztonsági tesztjein is állta a sarat, de máris vannak olyan új alkatrészek, amiket még homologizáltatni kell.

Egyébként az előrejelzések azt mutatják, hogy sem hétfőn, sem pedig kedden nem kecsegtet sok jóval az időjárás, ami további csapatokat ösztökélhet arra, hogy a tesztprogramjuk oroszlánrészét inkább a hét második felére tervezzék.

Olyan csapat is akad viszont, amelyik még a jövő hetet sem várta meg: egy nappal a Ferrari bejáratása után a Haas is tiszteletét tette Fioranóban, ahol a VF-26 Oliver Bearman irányítása mellett „kelt életre”. Az amerikai csapat további részleteket nem közölt, így az sem derült ki, hogy csak bejáratták-e az új technikát, vagy forgatási napot is tartottak vele. Ennek legfőképpen a megtehető kilométerek szempontjából van jelentősége: az előbbi esetben 15, míg a másodikban 200 kilométer megtételét tesznek lehetővé a szabályok.