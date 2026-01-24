Pont került annak a jogi hercehurcának a végére, amely immáron hosszú évek óta húzódott a McLaren és Alex Palou között. A bíróság a pénteken tartott tárgyalásán több mint 12 millió dollárnyi kártérítést ítélt meg, ami a mostani árfolyamon csaknem 3,9 milliárd forintnak felel meg.

A 12 millió dolláros kártérítés vaskosabb részét, közel 6,5 millió dollárt az tett ki, hogy így kútba esett az a szponzori megállapodás is, amit a McLaren az NTT Datával kötött volna, lévén, hogy Palou 2024 és 2026 között három szezont húzott volna az alakulatnál, de 2027-es opciót is tartalmazott a kontraktus.

Ezen felül több mint 2 millió dollárnyi teljesítményalapú és további 2-2,5 millió dollár értékben egyéb szponzorációs bevételkiesést is elkönyveltek. Zöld utat adott a bíróság annak is, hogy a McLarennek körülbelül 2 millió dollárnyi kára keletkezett abból, hogy Palou visszatáncolása után megtartsa a kulcsversenyzőit, például Patricio O’Wardot, és gondoskodjon a bajnok pótlásáról is.

A döntés ugyanakkor részben Palou-nak is kedvezett, mivel a McLaren Forma–1-es vonatkozású követeléseit elutasították. Az egykori teszt- és tartalékpilótának így a 400 ezer dolláros aláírási bónusz mellett a több milliárd forintos nagyságrendet képviselő tesztprogram költségeit sem kell visszafizetnie.

Még 2023-ban perelte be az azóta négyszeres IndyCar-bajnokká avanzsált korábbi versenyzőjét a McLaren, amiért a spanyol a korábban aláírt szerződése ellenére nem igazolt hozzájuk, és végül maradt a jelenlegi csapatánál, a Chip Ganassi Racingnél. Palou azzal indokolta döntését, hogy bár F1-es ülést ígértek neki, végül kiderült, csak a mézesmadzagot húzták el előtte.

A RACER értesülései szerint az ügynek azonban itt még nincs teljesen vége, ugyanis a perhez kapcsolódó jogi költségek mindkét oldalon meghaladták a 28 éves versenyző által fizetendő kártérítés összegét. A McLaren igényt fog tartani a költségek megtérítésére, és ha a csapat keresetének helyt adnak, Palou-nak a mostani összeg kétszeresét kellene kifizetnie.

„A bíróság döntése arra világít arra, hogy az ellenem benyújtott keresetek túlzóak voltak. Csalódást keltő, hogy ennyi idő és költség árán kellett harcolni ezek ellen, hogy közülük néhányat a bíróság irrelevánsnak találjon. Mindezt egyszerűen azért, mert nem voltam hajlandó a McLarennél versenyezni, miután megtudtam, hogy nem tudnak F1-es ülést biztosítani nekem” – kommentálta az ítéletet Palou.

„Csalódott vagyok, amiért a McLaren egyáltalán bármilyen kártérítést megítéltek. Semmilyen veszteség nem érte őket, hiszen abból a pilótából, aki engem váltott, profitáltak” – folytatta a spanyol, hozzátéve, hogy köszöni segítőinek a támogatást, és már várja az IndyCar következő szezonját.

A McLarennél viszont nem vonták kétségbe a kártérítés jogosságát. „Teljesen helytálló eredmény született” – jegyezte meg Zak Brown, az istálló vezérigazgatója. „Az ítéletből az látszik, egyértelműen bebizonyítottuk, hogy minden szerződéses kötelezettségünknek eleget tettünk, és tiszteletben tartottuk az Alexszel kötött megállapodásunkat.”