A McLaren bíróság elé citálta korábbi tartalékosát, Alex Palout, miután a spanyol az eredeti szerződése kifutása előtt, egyoldalúan szakított a wokingi csapattal. A McLaren 15,5 millió fontot követel az immár négyszeres IndyCar-bajnok spanyoltól, aki viszont azzal érvel, hogy megtévesztő volt a 2021-ben aláírt szerződése, a csapat ugyanis azt sejtette, hogy versenyülést kaphat náluk, de a helyre sosem volt esélye, azt Oscar Pastri kapta.

A két hete Londonban indult tárgyalás érdekes, nem konkrétan Palouhoz kötő részleteket is napvilágra hozott, kiderült például a dokumentumokból, hogy a McLaren ütős összegeket kér azért, hogy szabadedzéses lehetőséget adjon külső pilótáknak, írja a Motorsport Magazine.

A Forma-1-ben a jelenlegi szabályok szerint évente két alkalommal „ifjoncot” kell pályára küldeni a szabadedzéseken – 2024-ben a nem épp fiatal kétszeres WEC-bajnok, Le Mans-győztes Hirakava Rjo is így vezethetett a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzésén.

A WEC-ben a Toyotánál versenyző 31 éves pilóta a Palouék által benyújtott papírok szerint (természetesen a japán autógyártó segítségével) 3,5 millió dollárt (1,18 milliárd Ft) fizetett a szabadedzéses szereplésért, plusz az azt megelőző két „régi autós tesztért” (testing of previous cars, TCP, azaz az aktuális szezonhoz képest legalább két évvel korábbi modell vezetése).

Ez rámutat, hogy ha már kötelező a dolog, az F1 csapatok igyekeznek hasznot is húzni a szabadedzéses „bevetésekből”.

Palouék egyébként azért citálták Hirakava esetért, mert a McLaren a keresetében többek között a spanyol váratlan távozása miatt kimaradt szabadedzés és az ahhoz vezető program költségeit is visszaköveteli a pilótától.