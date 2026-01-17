Olasz lapértesülések még azt pedzegették a napokban, hogy kaotikus állapotok uralkodnak a Ferrarinál a 2026-os Forma–1-es szezon rajtja előtt.

A napvilágot látott információk alapján különösen az SF-26-os karosszériájával állnak rosszul, mindemellett azt is aggasztó jelként állította be a sajtó, hogy még az idei motorjukat sem indították be az olaszok.

A péntek esti órákban azonban szó szerint megtörte a csendet a Ferrari: a közösségi oldalaira feltöltött egy videót, melyen az látható – vagy inkább hallható –, ahogy többek között Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a csapatvezető Frédéric Vasseur jelenlétében először röffentették be az új erőforrást.

New era. New sound 🔊 pic.twitter.com/wykLpAtBif — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 16, 2026

Habár az SF-26 első „megszólalását” tapsvihar övezte, ez még csak az első lépés volt. A csapat szűk egy hét múlva, január 23-án mutatja be az új autót, amivel napokkal később, január 26-a és 30-a között már a zárt kapus barcelonai teszten fognak pályára gördülni.

Az autó beindítása mellett egy fontos, Lewis Hamiltont érintő bejelentéssel is szolgált a Ferrari – erről a Vezess alábbi cikkében írtunk bővebben:

https://www.vezess.hu/forma-1/2026/01/17/2026-forma-1-lewis-hamilton-riccardo-adami-ferrari/