Az idei évben sem maradt el a már-már hagyományos ajándékozás a Forma–1-es versenyzők között, ahogyan ezúttal is akadt meglepetés. A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj helyszínén Charles Leclerc ajándéka okozta az egyik legváratlanabb pillanatot, amikor az átadásra került sor.

George Russellt húzta a Ferrari monacóija, és azt a fényképet kapta meg bekeretezve, amely a Holland Nagydíjon készült kettejük csatájáról. Az eset pikantériáját az adja, hogy a zandvoorti futam után nagyon is megosztotta a közvéleményt Leclerc bevállalós előzése, amelyet az első biztonsági autós újraindítás után mutatott be az ellenfelével szemben.

Charles Leclerc knew what to get George Russell for Christmas immediately after picking him in Secret Santa 😅 pic.twitter.com/Jo0H9oE9sB — Autosport (@autosport) December 24, 2025

Russell akkor meg volt győződve róla, hogy a ferraris már pályán kívül volt, amikor elment mellette, és bár meghallgatás is volt az ügyben, akkor már mindketten egyetértettek abban, hogy nem történt semmi rendkívüli, így Leclerc-t nem büntették meg – írja a Motorsport.com.

Ettől függetlenül Russell pimasznak nevezte Leclerc ajándékát, különösen úgy, hogy még a manőver lassított felvételét is bekeretezte neki. „Lássuk csak azt a második felvonást, rendben?” – jegyezte meg csípős humorral a brit. „Nézzétek csak, milyen kedves tőle… Szabálytalanul előzött meg, mert már csak ez volt a tarsolyában. Kiszorít másokat a pályáról. Most nem jutok szóhoz.”

Nem Russell volt az egyetlen, aki hasonlóan szemtelen ajándékot kapott: a mezőny legidősebb tagjaként Fernando Alonsót bottal lepték meg.

Az pedig, hogy ki mit kapott karácsonyra, az alábbi videóból derül ki: