Az idei évben sem maradt el a már-már hagyományos ajándékozás a Forma–1-es versenyzők között, ahogyan ezúttal is akadt meglepetés. A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj helyszínén Charles Leclerc ajándéka okozta az egyik legváratlanabb pillanatot, amikor az átadásra került sor.

George Russellt húzta a Ferrari monacóija, és azt a fényképet kapta meg bekeretezve, amely a Holland Nagydíjon készült kettejük csatájáról. Az eset pikantériáját az adja, hogy a zandvoorti futam után nagyon is megosztotta a közvéleményt Leclerc bevállalós előzése, amelyet az első biztonsági autós újraindítás után mutatott be az ellenfelével szemben.

Russell akkor meg volt győződve róla, hogy a ferraris már pályán kívül volt, amikor elment mellette, és bár meghallgatás is volt az ügyben, akkor már mindketten egyetértettek abban, hogy nem történt semmi rendkívüli, így Leclerc-t nem büntették meg – írja a Motorsport.com.

Ettől függetlenül Russell pimasznak nevezte Leclerc ajándékát, különösen úgy, hogy még a manőver lassított felvételét is bekeretezte neki. „Lássuk csak azt a második felvonást, rendben?” – jegyezte meg csípős humorral a brit. „Nézzétek csak, milyen kedves tőle… Szabálytalanul előzött meg, mert már csak ez volt a tarsolyában. Kiszorít másokat a pályáról. Most nem jutok szóhoz.”

Nem Russell volt az egyetlen, aki hasonlóan szemtelen ajándékot kapott: a mezőny legidősebb tagjaként Fernando Alonsót bottal lepték meg.

Ünnepi adok-kapok az F1-ben: ajándékkal vágott vissza Leclerc 1
Pimasz ajándékot kapott karácsonyra az „öreg” Alonso
Fernando Alonso korával élcelődtek az évzáró Forma–1-es…

Az pedig, hogy ki mit kapott karácsonyra, az alábbi videóból derül ki:

Ünnepi adok-kapok az F1-ben: ajándékkal vágott vissza Leclerc 2
Nekivágtunk a Tátrának az új Suzukival
Ha havas élményre vágysz, ma már külföldre kell menni. Így tettünk mi is. A Suzuki első elektromos autójával, az…