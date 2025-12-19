A Forma-1-ben 2014 óta a versenyzők szabadon választják a rajtszámaikat 2-es és 99-es között – a már „foglaltak”, a címvédőnek járó 1-es, valamint a versenybalesetben szerzett sérüléseibe később belehelt Jules Bianchi visszavonultatott 17-ese kivételével –, sőt, egy szabályváltoztatásnak köszönhetően immár változtathatnak is 2026-ra (és általában a mindenkori következő szezonra).

Ahogy már megírtuk a Vezessen, 2025 világbajnoka, a mclarenes Lando Norris a jövő évre félreteszi a 4-est, hogy az 1-essel büszkélkedhessen, az elmúlt négy szezon bajnoka, az idén „csak” másodikként záró Max Verstappen a 33-ashoz való visszatérés helyett – volt csapattársa, a számot korábban viselő, és csak tavaly ősszel kiszállt Daniel Ricciardo jóváhagyásával – a szimpla 3-asra tér át.

Senki más nem változtat, ugyanakkor a 2026-os, immár 22 fős mezőny egyetlen új tagjának, a Racing Bullsnál bemutatkozó Arvid Lindbladnak még választania kellett, amit meg is tett. A svéd-indiai származású, de brit színekben induló 18 éves versenyző a 41-est viseli majd, a döntést az FIA hivatalos nevezési listáján is véglegesítették.

Alább a teljes 2026-os versenyzői nevezési lista