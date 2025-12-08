Lando Norris 2025 Forma-1-es világbajnokaként jogot szerzett arra, hogy a 2026-os szezonban az aktuális bajnoknak kijáró 1-es rajtszámmal versenyezzen. 2014 óta, amióta a pilóták a saját maguk által választott rajtszámokkal versenyeznek, az 1-es nem kerül fel automatikusan a bajnoki címvédő autójára.

2014-ben Sebastian Vettel még kérte az 1-est, azonban a trónfosztó Lewis Hamilton a bajnoki címei után is maradt a 44-esnél. 2016-ban Nico Rosberg lett a bajnok, ő viszont nem állt rajthoz címvédőként a Forma-1-ben, a kérdés itt okafogyottá vált.

Hosszú idő után az első, aki felrakatta autójára az elérhető legkisebb rajtszámot, az Max Verstappen volt. A Red Bull hollandja 2022 és 2025 között 92 nagydíjon át versenyzett ezzel a 33-as helyett, 2026-ban azonban vissza fog térni korábbi rajtszámához.

Norrisnak köszönhetően azonban az 1-es nem fog eltűnni. A McLaren britje a Sky Sports kamerája előtt árulta el, hogy azzal kíván versenyezni 2026-ban, így ideiglenesen polcra kerül a 4-es. Amennyiben Norris úgy döntött volna, hogy marad a 4-esnél, Verstappen akkor sem folytathatta volna az 1-essel.

A Forma-1-ben a legtöbbször egyébként Michael Schumacher versenyzett az 1-es rajtszámmal: először 1995-ben és 1996-ban 33, majd 2001 és 2005 között 87 futamon. Ez összesen 120 nagydíjhétvégét jelent. Verstappen elmúlt négy évének 92 futama a leghosszabb időszak a sportágban, amikor az 1-es rajtszám ugyanannál a pilótánál volt.