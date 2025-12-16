Ahogy a Vezessen is megírtuk, a múlt héten bejelentették, hogy a Red Bull Forma-1-es projektjén a kezdetektől dolgozó Helmut Marko – annak ellenére, hogy eredeti szerződése 2026 végéig szólt – az idei évvel búcsút intett az energiaital-gyártónak.

A cég motorsportfőnökeként dolgozó 82 éves osztrák korábban potenciális utódjaként, akár leendő csapatfőnökként beszélt a Red Bull-lal négy világbajnoki címet szerzett, az F1-ből 2022 végén távozott Sebastian Vettelről, ám most, a távozása után már másképp látja a dolgot.

„Erősen kétlem” – mondta, amikor az Österreich napilap arról kérdezte, el tudja-e képzelni, hogy a 38 éves német expilóta vezetői pozícióban tér vissza a Red Bullhoz. „Nincs igazán támogatása (a cégnél). A – mondjuk úgy – mobilitásellenes hozzáállásával nem lenne könnyű dolga.”

A felvetésre, hogy Vettel a Red Bull színeiben is folytathatná az ilyen jellegű kampányait, Marko tömören felelt: „Attól még nem versenyeznének jobban a pilóták.”

Marko azt is kizárta, hogy külső tanácsadóként még dolgozzon a Red Bullnak, ahogy a szakkommentátorkodást sem ambicionálja, miután honfitársa és volt kollégája, a volt Toro Rosso-főnök a közelmúltban éles kritikákat kapott, amiért udvariatlanul fogalmazott egy közvetítés során.

„Mi értelme lenne?” – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy ezzel együtt továbbra is kíváncsian figyeli majd a Red Bull fordos motorprojektjét, valamint hogy továbbra sem akar hátradőlni, ellustulni, jelenleg is egész napokat tölt az irodájában, „sok projektje” van.