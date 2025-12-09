Egy éve ilyenkor az ausztrál Jack Doohan bizakodva nézhetett a 2025-ös Forma-1-es idény elé, hiszen miután 2023-ban a Forma-2-es bajnokság 3. helyén zárt, 2024-re az Alpine főállású tartalékosa, majd a következő szezonra kinevezett állandó versenyző lett, aki végül már a ’24-es szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon is elindulhatott.

Miután Doohan az első pár hétvégéjén nem váltotta meg a világot az F1-ben, az Alpine pedig könnyfakasztó összegért a tavaly a Williamsnél meglepően erősen bemutatkozott Franco Colapintót is leigazolta, az első öt fordulón pont nélkül záró ausztrált ki is vették az autóból, az év további részében már csak tartalékosként, a garázsból és bokszutcafalról figyelhette az amúgy végül a konstruktőri bajnokság utolsó helyén záró enstone-i alakulat szereplését.

Mivel már 2024-ben is „kispadozott”, majd az idei év túlnyomó részében sem versenyzett, ahhoz, hogy komolyan vehető pilóta maradjon, Doohannek új tevékenységet kellett keresnie, mint mostanra kiderült, 2026-ban a japán Super Formulában indulna.

A tempó, a verseny kiélezettsége tekintetében az F1 előszobájának tekintett Forma-2-höz mérhető szigetországi széria kiváló lehetőség lesz lerázni a rozsdát, már ha Doohan bizonyít a héten tartandó teszten, ahol a sorozat egyik Toyota-kötődésú alakulatánál vezet majd. Fontos megemlíteni a japán autógyártó óriást, hiszen a japáni jó szereplés akár az F1-be is új utat nyithat középtávon, miután a Toyota a Haasnál tovább növeli jelenlétét a száguldó cirkuszban.

Ha már Haas: az amerikai alakulat tesztpilótája Hirakava Rjó is részt vesz majd a Super Formula-teszten, ahogy a Williams neveltje, az idén az F2-ben vezető Luke Browning is autóba ül majd a felkelő nap országában.

Ami Doohan alpine-os jövőjét illeti, egyelőre semmilyen hivatalos közlés nincs, könnyen lehet, hogy biztos, ami biztos alapon 2026-ra is megtartják Pierre Gasly és a már említett, a jövő évre is az autóban tartott Colapinto tartalékosaként.