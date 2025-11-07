Az Alpine Pierre Gasly és az újonc Jack Doohan párosával futott neki a 2025-ös Forma-1-es idénynek, de az ausztrál csak hat fordulót kapott a bizonyításra, az Emilia-romagnai Nagydíjtól a Williamstől átigazolt Franco Colapintónak adták az autót.

A tavaly meglepően erősen bemutatkozó argentin maga sem szerepelt valami fényesen, kora ősszel úgy tűnt, esetleg vissza is forgatják Doohant, de végül maradt, és az elmúlt néhány fordulóban már nem is teljesített olyan rosszul (a mezőny legrosszabb autójában), még ha az austini, csapatutasítás ellenére végrehajtott előzésével kicsit ki is húzta a gyufát.

Akárhogy is, úgy tűnik, Colapinto eleget mutatott ahhoz – szponzorai pedig eleget fizetnek –, hogy az enstone-i alakulat 2026-ra is megtartsa, a Sao Pauló-i Nagydíj előtt, pénteken bejelentették, hogy meghosszabbították a 22 éves pilóta versenyzői szerződését.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

A pilótának nyilván öröm, hogy ott lehet majd a rajtrácson – az F1-ben mindig jobb a versenyzői pozíció, mint a tartalékosi -, de nagy kérdés, mi lesz a csapattal. Az idén a konstruktőri bajnokság utolsó helyére csúszott alakulatot motorszállítóként elhagyja az anyacég, a Renault (’26-tól a Mercedes erőforrásait használják), az elmúlt napokban pedig újra felerősödtek a Flavio Briatore által irányított csapat eladását illető pletykák.

Ami a 2026-os mezőnyt illeti, immár csak a Red Bull-os pilóták-ülések sorsa nyitott: az energiaital-gyártónál nemrégiben a szezonzáró környékére halasztották a döntést arról, marad-e Cunoda Juki Max Verstappen mellett, esetleg Isack Hadjart léptetik fel a nagycsapathoz, valamint hogy a Racing Bullsnál a feltehetően megmaradó Liam Lawson mellett kit indítanak majd.