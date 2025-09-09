Bár motorszállítóként a köztes években is jelen volt, a Renault a 2010. végi távozást követően 2016-ban tért vissza a Forma-1-be teljes gyári projekttel, amikor visszavásárolták korábbi, enstone-i csapatukat.

Az új Renault-program eredmények helyett csak ígéreteket és újabb és újabb ütemterveket produkált, így 2021-re át is keresztelték az istállót a francia gyártóhoz tartozó sportkocsimárka, az Alpine nevére.

Ugyan az enstone-i csapatnak ’21-ben, a Magyar Nagydíjon egy futamgyőzelem is összejött, a mérleg összességében nagyon hasonló a sárga-fekete korszakéhoz: ígéretek, tervek, számos botrányos személycserével megfejelve. A Renault 2025 végén részben ki is lép a Forma-1-ből, a viry-chatilloni bázison felhagynak az F1-es erőforrások gyártásával, az Alpine jövőre már a Mercedes motorjaival versenyez majd.

A fentiek alapján – logikusan – már jó ideje tartja magát a feltételezés, hogy a Renault a csapat eladására készül, és hogy a korábbi csapatfőnök Flavio Briatorét is ennek előkészítésére és levezénylésére hozták vissza az alakulat élére.

Az eladási elméletet tovább erősíthetné, hogy csak 2025 első felében 11,2 milliárd eurós veszteséget könyvelt el a francia gyártó, valamint hogy az addigi cégvezér, Luca de Meo helyére júliusban új CEO érkezett Francois Provost személyében, ám ő a hétvégén Monzában demonstratívan megjelent az Alpine-nál, majd szavakban is kiállt a csapat mellett.

„A látogatásom fő célja, hogy megerősítsem, maradunk a Forma-1-ben. Hosszú ideig” – mondta a francia Canal+-nak.

Provost Pierre Gasly szintén Monzában bejelentett szerződéshosszabbítását is ennek bizonyítékaként mutatta fel:

„Ez is egy pozitív jel. Új korszakot kezdünk, amikor a stabilitás helyett már a teljesítmény lesz a lényeg, Pierre elköteleződése is jól mutatja ezt. Steve [Nielsen] ügyvezetői kinevezése szintén egy jó példa. Ahogy láthatják, több lépést is tettünk előre” – magyarázta.

Az Alpine egyébként 16 forduló után 20 pontjával az utolsó a konstruktőri bajnokságban a 44 ponttal rendelkező Haas mögött – egyetlen vigaszuk az lehet, hogy az F1 történetében sereghajtó sosem gyűjtött még ennyi pontot.