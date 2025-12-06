Ahogy arról a Vezess is beszámolt, a Forma-1-es Katari Nagydíj után az Oscar Piastri év közbeni visszaesését firtató összeesküvés-elméletek már egészen az ausztrál parlamentig is eljutottak. Ez a múlt hétvége után végképp nem volt meglepő, tekintve, hogy Piastrinak volt a legjobb a tempója, mégsem volt képes megnyerni a futamot az elszúrt taktikának köszönhetően.

A parlamentben a héten egy képviselői kérdésben merült fel az, hogy a McLaren tényleg elfogult-e Lando Norris irányában, és vajon az év korábbi szakaszában listavezető ausztrál versenyző ellen dolgozhatnak.

Az elhangzottak visszajutottak a McLarenhez is. Zak Brown, az istálló vezére igencsak csípősen fogalmazott, amikor a Sky Sports arról kérdezte, mit gondol a nem mindennapi államügyről.

„A legjobbunkat nyújtottuk. Maga Oscar is arról beszélt, mennyire tiszták voltunk és egyenlően bántunk velük. Hibázunk, de Oscar volt az első számú szóvivőnk. Sosem mondott egyetlen szót sem, ami nem volt jogos.”

„Láttam, mit mondott a szenátor. Egyértelmű, hogy nem jól informált, vagy tanulatlan a sportágunkat illetően”

– mondta Brown.

„De ez a jó a sportunkban. Az emberek nagyon támogatóak a hőseik vagy a hazai pilótájukat illetően, ezért ez nem lep meg” – fogalmazott az amerikai szakember, hozzátéve, rengeteg a tanulatlan ember, akikkel legszívesebben egész nap beszélne, és próbálná őket kijavítani.

Ami az egyenlő bánásmódot illeti, a McLaren kész arra, hogy pont a szezonzáró végén feladja azt. Erről itt írt a Vezess: