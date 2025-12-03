A dohányreklámok lassan két évtizede eltűntek a Forma-1-ből, ám a Ferrari régi-régi támogatója, a Philip Morris ha kevésbé látványosan is, de kitartott az olasz csapat mellett, 2026-ban pedig visszamerészkedik a reflektorfénybe.

Ahogy a világ nagy dohánygyártói az elmúlt néhány évben az alternatív termékeikkel – hevített rudacskák, snüssz – a füstmentesség felelős bajnokaivá fazonírozták át magukat, a Philip Morris is lép: a ZYN névre hallgató, az íny mellé tehető nikotinos termékével jelenik majd meg a Ferrari F1-es csapatánál, valamint az olasz gyártó márkakupájában (Ferrari Challenge Trofeo Pirelli).

Az új marketing-együttműködés kezdésével nem is várják meg a jövő évet: az F1-ben már most hétvégén, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon ott lesz az autókon a reklám.