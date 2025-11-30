Nagy erőkkel dolgozik az Audi azon, hogy 2026-ban egy igazán komplett csapatként szálljon be az F1-be. Nemrég bemutatták, nagyjából milyen színösszeállítású lesz a versenygépük, azonban arról még teljesen hiányoztak a feliratok.

Több nagy támogató kiléte azonban már ismert. Egyrészt van már névadó szponzoruk a Revolut képében, az is biztos, hogy Adidast hord majd az alakulat. A Forma-1-es Katari Nagydíj hétvégéjén pedig újabb támogató érkezését jelentették be. Túl messzire nem mentek a partnerért, ugyanis a Visit Qatar lesz az, melynek feliratai megjelennek Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto versenygépein.

A Katart turisztikai szempontból hirdető-reklámozó brand a Forma-1-ben eddig még nem volt jelen egyetlen csapat mellett sem. Nem kell azonban meglepődnünk azon, hogy épp az Audihoz szállnak be. A csapatban ugyanis résztulajdonnal bír a Qatar Investment Authority, egy katari befektetőcsoport is.