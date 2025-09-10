Ugyan már tavaly óta a Sauber 100%-os tulajdonosa az Audi, a német prémiummárka csak jövőre, a nagy szabályváltozások életbe lépésével jelenik meg gyári csapatával, a saját fejlesztésű erőforrásával.

A korábbi Ferrari-főnök Mattia Binotto, valamint az előzőleg a Red Bullnál kulcsszerepet játszó Jonathan Wheatley által irányított, 2026-ban is a veterán Nico Hülkenberget valamint az ígéretes újonc Gabriel Bortoletót indító alakulat nemrégiben már megnevezte leendő névadó szponzorát a fintechóriás Revolut képében, most pedig újabb partnert jelentettek be.

2026-tól az Adidas lesz az Audi szponzora és csapatruházati beszállítója. Német autómárka, német sportszergyártó – a döntés logikus, ugyanakkor biztosan nem okoz kitörő örömöt a Mercedesnél, hiszen a csillagos istálló ugyanezen elgondolás alapján az idei évre lépett együttműködésre az Adidasszal, de a jövő évtől máris vége az exkluzivitásnak.