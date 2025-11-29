A Forma–1-es Katari Nagydíj sprintkvalifikációján elért negyedik helyével az idei eddigi legjobb időmérős teljesítményét szállította az Aston Martinnal, de nem csak emiatt került a reflektorfénybe a loszaíli paddockban Fernando Alonso.

A spanyolok kétszeres világbajnokáról a napokban kapott szárnyra a pletyka, miszerint mostani kedvesével, Melissa Jimenezzel első közös gyereküket várják. Több forrás, köztük a helyszíneken fotósként rendszeresen jelen lévő Kym Illman arról számolt be, hogy a csöppség érkezésének hírét az olasz Sky Sports meg is erősítette.

Érdemes fenntartásokkal kezelni az értesülést, mert azt a csatorna hivatalos felületein nem találtuk meg, ezt viszont megmagyarázhatja, hogy az egyik hétvégi közvetítésben – például az első szabadedzés alatt – hangzott el az információ.

Az Aston Martin 44 éves versenyzője 2023 óta alkot egy párt Jimenezzel, aki a DAZN spanyol televíziócsatorna F1-es riportereként dolgozik, többször interjúvolta meg Alonsót is (lsd. borítóképünkön). Ugyanakkor már hónapok óta nem látták képernyőt, emögött is az állítólagos várandóssága állhat. Illman a videójában elmondta, hogy legutóbb szeptember elején, az Olasz Nagydíj paddockjában látta, ahol valósággal kicsattant az örömtől.

Alonso első gyermeke még a 2026-os szezon előtt megszülethet, miközben a jövő év egyébként is kulcsfontosságúnak ígérkezik a pályafutása szempontjából. A spanyol korábban elmondta, hogy versenyképes autóval venne búcsút a száguldó cirkusztól: