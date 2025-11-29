A 2025-ös Forma-1-es bajnoki csata hajrájában a főszereplők számára minden pozíció jelentőséggel bírhat. Max Verstappen ebből a szempontból nem kezdett jól, hiszen csak hatodik lett a Katari Nagydíj sprintidőmérőjén – ellenfelei, Oscar Piastri az első, Lando Norris a harmadik rajthelyet szerezték meg.

A Red Bull hollandja végigpanaszkodta a kvalifikációt, melyen még csapattársa, Cunoda Juki is megverte őt – a szezon során először. “Elég rossz volt az autó pattogása, és nagyon agresszívan alulkormányzott volt, mely a nagy sebességű kanyarokban túlkormányzottságba ment át. Ez nem az, amit szeretne az ember, ha gyorsan akar menni” – magyarázta Verstappen.

“Próbáltunk néhány apróságon változtatni, de ezek nem működtek. Eléggé megnehezítette ez a dolgunkat. Ezzel az egyensúllyal a sprinten nem lesz mókás menni. [A sprint – a szerk.] főleg a túlélésről volt szólni, utána viszont változtatni fogunk az időmérőre” – fogalmazott a négyszeres világbajnok.

Verstappen azzal nem veszíti el a matematikai esélyeit a vb-harcban, ha a sprint gyengén sikerül neki, hisz a futamon jóval több pontot lehet szerezni. Hogy milyen lehetőségei vannak egy ötödik bajnoki cím megszerzésére, itt részletesen számba vettük: