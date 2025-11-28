Összerázta a világbajnoki pontversenyt a 2025-ös Forma–1-es szezon utolsó két fordulójára, hogy a múlt hétvégi Las Vegas-i Nagydíjról utólag kizárták a McLaren versenyzőit. Azzal, hogy mindkét MCL39 padlólemezének kopórétege a megengedettnél nagyobb mértékben kopott, a wokingi istálló egy második és egy negyedik helytől esett el.

A tized-, századmilliméterekben mérhető kihágás az elmúlt napokban bőven szolgáltatott témát, többek között a McLarennél is bevallották, tudták, hogy bajba kerülhetnek.

Zak Brown, a csapat vezérigazgatója is megszólalt az előző hétvégi eseményekkel kapcsolatban: elmondása szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is „kissé drákóinak” tartotta a saját ítéletét ahhoz képest, hogy a szabálysértés mértéke minimális volt. „Ez egy nagyon apró hiba volt, ami hatalmas követkeményekkel járt” – nyilatkozta a The Sports Agents podcastben, amit a Motorsport.com szemlézett. „Rosszabb nem is lehetne annál, minthogy kizártak minket.”

„Habár korábban más csapatok is elkövették ezt a hibát, mi rosszkor időzítettünk, de nem volt szándékos, és nem volt is jobb tőle a teljesítményünk. Az elmúlt pár évben a Ferrarit és a Mercedest is kizárták ugyanezért, de ahogy a csapatnak is feltettem a kérdést, ettől jobban érezzük magunkat? Nem igazán… Ezek a példák legfeljebb rámutatnak arra, hogy előfordul ilyesmi, de őrület, hogy egy papírlap vastagságáról beszélünk.”

Brown arról is beszélt, az FIA-nál még lehet folytatása az ügynek, ugyanis a felügyelőtestület osztotta a véleményét annak kapcsán, hogy a szankció kicsit sem volt arányos a kihágással. „Kétféleképpen koppan a kelleténél jobban a kopóréteg. Az egyik az, hogy túl alacsony az autó hasmagassága, ami amúgy is illegális, a másik ok pedig a delfinezés lehet, ami benne van ezeknek az autóknak az aerodinamikájában” – magyarázta a technikai hátterét. „Gyakorlatilag pattogott az autó, pedig nem is feküdt alacsonyan az autónk. Hiányoztak a csütörtöki és a pénteki adatok, mert minden szabadedzésen esett az eső.”

„Való igaz, másik kilenc csapatnál ezt jól megoldották, így végső soron mi tévedtünk. Az FIA is vizsgálja az ügyet, mert ők is érzik, hogy a büntetés kicsit drákói volt, de ez szerepel a szabálykönyvben.”

A bajnokesélyesek közül a világbajnokságot vezető Lando Norrisnak jött a legrosszabbul a McLaren kettős kizárása. Habár a brit még így is eldöntheti a világbajnoki cím sorsát a Katari Nagydíj hétvégéjén – ha legalább két ponttal többet szerez az ellenfeleinél –, az előnye 24 pontra fogyatkozott mind a csapattársával, Oscar Piastrival, mind pedig a Red Bull-os Max Verstappennel szemben.

Brown szerint felzaklatta a csapatot az ítélet, de utána mindenki összeszedte magát annak tudatában, hogy „a szezon 24 versenyből áll, nem pedig egyből”. Azokra az összeesküvés-elméletekre is reagált, melyek szerint a kizárás pusztán arról szólt, hogy az izgalmas maradjon a szezon vége is. „Ezt sokan kérdezték tőlem, de ha ilyet kiejtenék a számon, ez valamilyen szinten kifogásnak tűnnek, úgyhogy nem fogok ebbe belemenni. Azt mondom, hogy tévedtünk” – szögezte le.