Aki a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj történéseit a közösségi oldalakon is követi, különös bejegyzést láthatott rövid ideig magyar idő szerint péntek délután. Oscar Piastri, pontosabban a McLaren pilótájának hivatalos fiókja ugyanis egy olyan képet reposztolt, melyen egy nemrég elhangzott Bernie Ecclestone-idézet állt. A Forma-1 korábbi ura ebben azt fejtegette, hogy a McLaren egy brit pilótát ültetne inkább a világbajnoki trónra. A kérdéses megszólalásról korábban egyébként a Vezess is írt:

Piastri oldalán ennek egy rövidített verziója jelent meg újraosztva képes formában, de az eseményeket nyomon követők szerint csak néhány percig állt fenn a helyzet.

Az valószínűleg sosem fog kiderülni, hogy ezt ő maga, vagy esetleg a közösségi médiás csapat egy tagja posztolta, és az sem, hogy direkt, vagy véletlenül – bár a gyors eltüntetés inkább utóbbira utal. Egyedül a bejegyzés újraközlésének ideje lehetne valamelyest árulkodó: Las Vegasban nem sokkal hajnali három óra után jelent meg a bejegyzés, hat órával a második szabadedzés leintése után.