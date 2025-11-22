180 fokos fordulatot vett az utóbbi hónapokban a McLaren házon belüli csatája a világbajnoki címért, ennek mintájára Oscar Piastri a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén is durván kikapott a pole-pozíciót megszerző Lando Norristól.

Nehezen fogja lenyelni az újabb csapást Piastri 1
Esős időmérőn növelte vb-esélyeit az F1 éllovasa
Klasszikus esős időmérőt hozott az F1-es Las Vegas-i…

Az ausztrál több mint egy másodperccel maradt le a csapattársától és csak az ötödik helyről kvalifikált, ezáltal a jelenleg 24 pontos lemaradása tovább nőhet. Piastrit az ág is húzta, ugyanis az utolsó Q3-as körét dupla sárga zászló miatt el kellett engednie – nem sokkal később az ausztrál csalódottan nyilatkozott az F1.com-nak.

Nehezen fogja lenyelni az újabb csapást Piastri 2

Egy másodperccel volt lassabb a vb-címre egyre jobb esélyekkel pályázó csapattársánál, és így csak az ötödik helyről rajtolhat a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjon Oscar Piastri. (Fotó: Jayce Illman/Getty Images)

„Volt egy sárga zászló, és ezzel vége is volt… Hát igen…” – kereste a szavakat a wokingiak pilótája. „Semmi kétség afelől, hogy gyorsak voltunk, csak úgy tűnik, mostanában nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném. Legalább azt el tudom mondani, hogy jó volt a tempó, és jól éreztem magamat a Q3-ban is, csak vannak dolgok, amiket nem tudunk kontrollálni.”

„Most nem jött ki nekem a lépés, és korábban is voltak dolgok, amik az én szemszögemből kedvezőbben alakulhattak volna, mégsem érzem úgy, hogy ez egy visszatérő jelenség volna. Persze ezt nehéz lesz lenyelni, hiszen úgy tűnt, jó eredménnyel zárjuk a napot, de sajnos ez ellen már nem sok mindent tehetek.”

A Las Vegas-i hétvégén egy váratlan Instagram-bejegyzéssel is nagy port kavart a korábbi világbajnoki éllovas – erről is megszólalt az időmérő után:

Nehezen fogja lenyelni az újabb csapást Piastri 3
Piastri a McLaren elfogultságáról posztolt
Váratlan bejegyzés jelent meg Oscar Piastri Instagram-oldalán. A McLaren F1-es pilótája olyan véleményt osztott meg,…
Nehezen fogja lenyelni az újabb csapást Piastri 4
Így jelez a tested, ha sok a stressz
Gyakran mondják, hogy ne hajtsuk túl magunkat. De honnan vehetjük észre, ha már túlzásba vittük a munkát vagy a…