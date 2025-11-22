180 fokos fordulatot vett az utóbbi hónapokban a McLaren házon belüli csatája a világbajnoki címért, ennek mintájára Oscar Piastri a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén is durván kikapott a pole-pozíciót megszerző Lando Norristól.

Az ausztrál több mint egy másodperccel maradt le a csapattársától és csak az ötödik helyről kvalifikált, ezáltal a jelenleg 24 pontos lemaradása tovább nőhet. Piastrit az ág is húzta, ugyanis az utolsó Q3-as körét dupla sárga zászló miatt el kellett engednie – nem sokkal később az ausztrál csalódottan nyilatkozott az F1.com-nak.

„Volt egy sárga zászló, és ezzel vége is volt… Hát igen…” – kereste a szavakat a wokingiak pilótája. „Semmi kétség afelől, hogy gyorsak voltunk, csak úgy tűnik, mostanában nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném. Legalább azt el tudom mondani, hogy jó volt a tempó, és jól éreztem magamat a Q3-ban is, csak vannak dolgok, amiket nem tudunk kontrollálni.”

„Most nem jött ki nekem a lépés, és korábban is voltak dolgok, amik az én szemszögemből kedvezőbben alakulhattak volna, mégsem érzem úgy, hogy ez egy visszatérő jelenség volna. Persze ezt nehéz lesz lenyelni, hiszen úgy tűnt, jó eredménnyel zárjuk a napot, de sajnos ez ellen már nem sok mindent tehetek.”

A Las Vegas-i hétvégén egy váratlan Instagram-bejegyzéssel is nagy port kavart a korábbi világbajnoki éllovas – erről is megszólalt az időmérő után: