Ahogy köztudott, miután a Forma-1 korábbi vezére, Bernie Eccestone egy 2023 eleji interjúban arról beszélt, hogy az F1 vezetése és az FIA is tudott a Renault által a 2008-as Szingapúri Nagydíjon megrendezett szándékos balesetéről, az egykori Sauber-, Ferrari- és Williams-pilóta, az azon a futamon valószínű győzelmet bukó, az év végén pedig a bajnoki címről is lemaradó Felipe Massa elégtételt keresett.

Mivel a megkereséseire a felügyelőszervezet és az F1 sem reagált érdemben, jogi útra terelte az ügyet, célja, hogy tisztázódjon, hogy az érintettek időben tudtak a Crashgate néven elhíresült esetről, és az ő tétlenségük miatt esett el a bajnoki címtől, és az azzal járó potenciális bevételektől – ezt 64 millió fontra (27,75 milliárd Ft) becsli a brazil.

Néhány hete Londonban lezajlottak az első meghallgatások, melyeken az FIA, az F1 és Ecclestone jogi képviselői azzal érveltek, hogy Massa keresetének nincs helye, mert az ügy már elévült, az eljáró bíró viszont csütörtökön kihirdette, hogy az eljárás teljes értékű bírósági tárgyalásként folytatódhat.

Ítéletében kiemelte, hogy Massának a következő szakaszban valós esélye lehet meggyőzni a bíróságot, hogy az FIA-nak hivatalból kötelessége lett volna mielőbb kivizsgálni a szingapúri történteket, elutasítva viszont az expilóta az FIA iránta való kötelességszegésére vonatkozó keresetét.

Az Ecclestone elleni, kötelességszegésre való felbujtást és összeesküvést illető keresetet a bíró megalapozottnak látta, az elévülést illető érveket pedig elvetette azzal, hogy a törvény szerinti hatéves periódus csak onnan él, amikor az érintett a megalapozott tények birtokába jut, azaz Massa Ecclestone 2023-as interjúja előtt nem is léphetett.

A bíró figyelmeztette Massát, hogy az ügy folytatása „nem lesz sima”, az okok-okozatok bizonyítása nehéz lesz, ám ha a volt versenyző sikerrel jár, elvben igényt tarthat majd pénzügyi jóvátételre, ugyanakkor a bíróságtól nem várható el, hogy felülírja a 2008-as világbajnokság végeredményét.

Maga Massa a közösségi médiában közzétett nyilatkozata alapján győzelemként tekint a döntésre.

„Nagyszerű győzelem ez, nagy nap számomra, az igazság számára és a Forma-1-et szeretők számára is. A bíróság erősnek látta a keresetemet, és nem engedte, hogy az alperesek elhallgassák 2008 igazságát. Ők mindent megtettek, hogy leállítsák az ügyet, de mi az igazságért és méltányosságért küzdünk, ma pedig győztünk” – kezdte.

„A tárgyaláson győzedelmeskedni fog az igazság, mi minden követ meg fogunk mozgatni ezért. Minden korábbinál elszántabb és bizakodóbb vagyok. Igazságot szolgáltatnak majd nekem, a braziloknak, a Ferrari-szurkolóknak, a tisztaságot érdemlő motorsport-rajongónak, illetve a Forma-1 jövőjének” – folytatta, majd köszönetet mondott a jogászcsapatának, a családjának és istennek.