A ferraris Charles Leclerc a Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén a leggyorsabb lett, a másodikat pedig a 3. idővel zárta, mégsem lehetett teljesen elégedett, ugyanis a későbbi gyakorlás végén meghibásodott alatta az autó.

A monacói az első – elmozdult csatornafedő miatt elrendelt – piros zászlós megszakítás után másokkal együtt lépett pályára az utolsó öt percre, de a Ferrariban gyorsan megadta magát a sebességváltó. Leclerc szépen, fal mögötti takarásban állt félre, a második, az edzésnek idő előtt véget vető piros zászlóhoz nem volt köze, azt újra a csatornafedél okozta.

A suspected gearbox problem forced Charles Leclerc to stop on track in FP2! 😳✋#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/xcladTLnlC — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Ennek ellenére is bajba került a pilóta, a versenyfelügyelők két, a sportszabályzat 26.5-ös pontját illető kihágás miatt helyi idő szerint 22 órára beidézték – arról kellett beszámolnia, a kiszállás után miért nem tette vissza a kormánykereket az autóba és miért hagyta bekapcsolva az ERS-t, azaz az energia-visszanyerő rendszert.

A stewardok végül nem szabtak ki büntetést, indoklásuk szerint ugyanis megfelelő magyarázatot adott. A jelentés alapján Leclerc elmondta, hogy a kiszállás előtt megpróbálta üresbe tenni az SF-25-öst, de nem sikerült, így leállította az autót, majd kimászott. A marshalok (kívülről, az erre szolgáló kapcsolóval) sem tudták üresbe kapcsolni a Ferrarit, ezután Leclerc segíteni igyekezett nekik azzal, hogy újraindította a versenygépet, bár arra kérték, hogy ne tegye, mert nem biztonságos. A pilótának aztán sikerült meggyőznie a pályabírókat, hogy az autó nem jelent áramütési veszélyt, majd újra leállította azt.

Leclerc mindent megtett, a kis közjátékot követően pedig már intézkedhettek a marshalok.

Érdemes megjegyezni, hogy a sebességváltó-hiba valószínűleg nem hátráltatja majd a versenyzőt a hétvége folytatásában, a csapatok – főleg a szezon vége felé, amikor bőven van korábbi elem – a pénteki edzéseken régebbi, jobban használt egységet építenek be, majd szombattól frissebb, megbízhatóbb darab kerül az autóba.