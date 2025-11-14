A minap a Vezess is beszámolt arról, hogy Toto Wolff, a Mercedes Forma-1-es csapatfőnöke csillagászati összeget kaszálhat azzal, hogy elad 5 százaléknyi részesedést abból a 33-ból, amivel az istálló egyik többségi tulajdonosa. A pakk értékét 230 millió fontra, átszámítva több mint 100 milliárd forintra teszik.

Ennyi pénzt azért nem sokan húznak elő a farzsebből, de úgy tűnik, van is már vevő a tulajdonrészre. Az osztrák szakembernek nem is kellett túl messzire mennie ahhoz, hogy rátaláljon a vásárlóra, aki nem más, mint George Kurtz.

Az amerikai vállalkozó neve talán nem sokaknak ismerős, cégéről azonban ez nem mondható el: ő alapította a CrowdStrike kiberbiztonsági vállalatot, mely a Mercedes F1-es csapatát is támogatja 2019 óta. Logójuk idén az orrkúpon és a glórián látható. A brackley-i istálló ezzel újabb olyan partnert gyűjtött, akik nem csupán szponzorként, hanem tulajdonosként vannak jelen a csapat életében. Az alakulatban ugyanis 33 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a brit Ineos is.

A CrowdStrike-főnök egyébként komoly autóbolond: maga Kurtz is bronzlicenszes autóversenyző, aki kategóriasikert aratott már a le mans-i és a spa-i 24 órás versenyeken is, és rendszeresen indul hosszútávú futamokon.