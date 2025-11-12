A Sportico dobta be, majd a BBC független forrásból megerősítette, hogy a Mercedes csapatfőnöke, vezérigazgatója, egyben résztulajdonosa, Toto Wolff a részvényei egy részének eladására készül.

Az 53 éves osztrák a nyolcszoros konstruktőri győztes Forma-1-es alakulat egyharmados tulajdonosa (33%), 5 százalékot készül eladni.

A hírek szerint a pakettért 230 millió fontot (100,5 milliárd Ft) kaphat, ami egyben azt is jelenti, hogy a brackley-i alakulat teljes piaci értéke jelenleg 4,6 milliárd font, ami bőven meghaladja a tavaly és idén is konstruktőri bajnoki címet szerző McLaren 3,5 milliárd fontos értékét.

Wolff mellett a csapatot egyharmad részben a Mercedes-Benz, egyharmad részben a brit vegyipari óriás, az Ineos birtokolja – érdekesség, hogy az utóbbi a 2022-es beszállásakor a teljes pakkjáért kevesebbet (208 millió font) fizetett, mint amennyiért most az osztrák 5%-ot ad el.

Az elképesztő értéknövekedést a Forma-1 népszerűségének növekedése magyarázza, az amerikai piacon – nem kis részben az F1-es film nyári sikerének köszönhetően – egyre ismertebb sportág jó befektetés, nagy a marketingértéke, főleg egy ilyen sikeres csapatnál.

A Mercedes részéről sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarták a hírt. „Nem kommentáljuk az értesülést. A csapat irányítása nem változik, ahogy mindhárom résztulajdonos is teljesen elkötelezett a Mercedes Forma-1-es sikere iránt” – idézte a szóvivőt a BBC.