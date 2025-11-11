Oscar Piastri idén harmadik idényét kezdte a Forma-1-ben, és a szezon elején jól látszott, hogy a McLaren ausztrálja folytatta a fejlődést, érettebben versenyez, mint korábban.

A 24 éves pilóta a kicsit hullámzóan teljesítő Lando Norrisszal ellentétben nagyon egyenletesen szerepelt, az első 16 fordulóból csak kétszer, az esős szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon, valamint Kanadában – ahol Norris ráfutott, ütközött vele – nem állt dobogóra, Monzáig 7 futamgyőzelmet és 7 további top 3-as eredményt ért el, így egy ponton, a Holland Nagydíj után már 34 ponttal vezetett Norris és 104-gyel a címvédő Max Verstappen előtt.

A favorit aztán „összeomlott”, Bakuban saját hibából kiesett, azóta pedig csak egy 4. és három 5. helyet hozott, miközben Verstappen és Norris osztoztak a győzelmeken. Piastri immár 24 ponttal kullog csapattársa mögött, míg a Red Bull hollandja csak 25 egységre van tőle.

Sokak számára meglepő ez a visszaesés, egyesek összeesküvéssel, a McLaren házon belüli favoritizmusával magyarázzák a fordulatot, ám ha megnézzük az előző két évet, nem is olyan meghökkentő a gyengébb szereplés – Piastri bizony 2023-ban és 2024-ben is leeresztett a végére – idén legfeljebb egy kicsit korábban kezdte.

Az ausztrál újoncként, 2023-ban a szezon első felében és gyengébb McLarennel még csak szokta a Forma-1-et, így a kontraszt nem volt túl látványos, sőt, az első kiemelkedő eredményei is a 16. és 17. fordulóban jöttek, amikor Japánban megszerezte első dobogós helyezését (3.), majd Katarban megnyerte a sprintet, a nagydíjon pedig 2. lett, ám azt követően már nem jöttek hasonlók – kiesés, pont nélkül zárt verseny, a legjobb a szezonzáró volt számára egy 6. pozícióval.

2024-ben Piastri Azerbajdzsánban még szép győzelmet aratott, Szingapúrban is dobogóra tudott állni, ám az utolsó öt fordulóból már csak a korábbi sikerhelyszín, Katar hozott számára top 3-as eredményt.

Piastri eredményei az idények utolsó harmadában

év/forduló 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2023 2. kiesett 8. 14. 10. 6. – – 2024 1. 3. 5. 8. 8. 7. 3. 10. 2025 kiesett 4. 5. 5. 5. ? ? ?

Érdemes azért hozzátenni az ausztrál F1 előtti két szezonját is, amikor is előbb a Forma-3-ben, majd a Forma-2-ben is bajnok lett.

Az előbbiben, 2020-ban Piastri szintén bukdácsolt a végén, az utolsó három fordulón hat futamon csak egy dobogós helyezést hozott, ráadásul kétszer nullázott, a Forma-2-ben viszont épp fordítva történtek a dolgok: míg a szezon első felében egy sprintgyőzelmet és négy további dobogós helyezést szerzett, az utolsó öt forduló összesen 15 versenyéből (sprintek plusz főfutamok) harmadát megnyerte, igaz, a hajrában is akadt nullázása és pár gyenge pontszerzése.

A múlt adatai természetesen nem garantálják a jelen vagy a jövő eredményeit, de mégis sejtetnek valami trendet, esetünkben pedig, amikor már csak három forduló maradt, nehéz elképzelni a fordítást, hiszen Norris 24 pontos előnye azt jelenti, hogy az ausztrálnak már az sem lenne elég, ha mindig 2. legyen csapattársa mögött, ugyanakkor leginkább csak Katarban bízhat abban, hogy az angol előtt végez.

Persze a Forma-1-ben történtek már nagy fordítások, pár hónappal ezelőtt Verstappen majd Norris megtáltosodására sem számított senki, így még akármi is történhet.