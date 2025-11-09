Úgy tűnt az utóbbi időkben, hogy Lewis Hamilton kezd összecsiszolódni a Ferrarival, azonban a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szombati időmérőjén ismét beleszürkült a mezőnybe.

A hétszeres világbajnok idejekorán, már a Q2-ben búcsúzott, így a vasárnapi versenyen csak a 13. pozícióból várhatja a piros lámpák kialvását.

„Semmi tapadásom nem volt a hátsó tengelyen. Egyszerűen nem működtek ma a gumik” – magyarázta a kiesését a 40 éves versenyző. „Jónak érződtek a beállítások, a baj azzal volt, ahogyan előkészítettük a gumikat.”

Hamilton a pénteki sprintkvalifikációhoz hasonlóan rosszul sikerült helyosztó után nem reménykedik sok jóban. „Onnan semmit sem tudok csinálni” – idézte a baljós jóslatát a RaceFans.

A sprintfutamon egyébként hetedikként intették le a britet, aki így négy pozíciót javított a rajthelyéhez képest, de így is két hellyel előzte meg őt a csapattársa, Charles Leclerc, aki egy harmadik idővel hívta fel magára a figyelmet.