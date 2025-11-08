Nem éppen Max Verstappen szája íze szerint alakult a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj pénteki sprintkvalifikációja, ugyanis a holland csak a hatodik legjobb időt autózta. Sokatmondó, hogy még a kétszeres világbajnok Fernando Alonso is előtte végzett az egész szezonban szenvedő Aston Martinnal, arról nem is beszélve, hogy a másik Red Bull-lal Cunoda Juki már az SQ1-ben búcsúzott.

„Egyszerűen pocsék volt” – idézte a holland szavait a Motorsport.com. „Hatalmas vibrációt éreztem, és mindenhol pattogott az autóm. Ezen kívül a lassú kanyarokban egyáltalán nem volt tapadásom, és nem is fordult az autó.”

A Red Bull 28 esztendős klasszisa a Viaplay kamerái előtt elmondta, hogy ezek a problémák a kemény gumikon nem jelentkeztek, viszont a szabadedzés végén, amikor felkerültek a lágy gumik, már egy kör alatt nyilvánvalóvá váltak, így meg is szakította az egyetlen időmérős szimulációját. „A kemény gumikon nem éreztem annyira ezeket a problémákat, de a lágyakon már nem volt jó az érzés. Ugyanez volt a sprintidőmérőn is” – magyarázta.

Tavaly Verstappen a 17. rajtkockából indulva nyerte meg az esős brazil futamot, az idén viszont meg kell küzdenie azért, ha 36 pontos hátrányból be akarja húzni az ötödik világbajnoki címét. Dolgát egyáltalán nem könnyíti meg, hogy a McLaren versenyzői közül a világbajnoki összetettet vezető Lando Norris az élről várhatja a magyar idő szerint szombaton 15 órakor rajtoló sprintet, míg a britet mindössze egypontos hátrányban követő Oscar Piastri a harmadik rajtkockát foglalhatja el.

Helmut Marko, a csapat tanácsadója elismerte, hogy alapvető probléma a leszorítóerő-hiány, és mivel az autókhoz a sprintverseny rajtjáig már nem lehet hozzányúlni, az osztrák szakember sok jóval nem kecsegtet a 24 körös viadalra.

„Nincs tapadásunk, ami azt jelenti, hogy nincs elég leszorítóerőnk sem, ezt pedig nem tudjuk orvosolni a sprintversenyre” – mondta a 81 éves főnök a Skynak nyilatkozva. „Remélhetőleg a vasárnapi futamra versenyképesebbek leszünk azokkal az adatokkal, amiket meg fogunk szerezni. Ha viszont esni fog az eső, Maxnak kell kiautóznia a különbséget, máskülönben nem lesz esélye a dobogóra.”

Verstappen megerősítette, hogy a tavalyi hétvégével ellentétben most nem biztos, hogy segíteni fog neki az eső. „Azt hiszem, elég egyértelmű, hogy valami hiányzik, és nem számítok arra, hogy az esőben hirtelen mérföldekkel jobbak leszünk. Eléggé gyengén állunk” – tekintett előre lemondóan.

Ismered a Sao Pauló-i Nagydíj jelenét és múltját? Teszteld a tudásod a Vezess új Forma–1-es kvízével: