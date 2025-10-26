Egy évre kiszorult a Forma–1-ből Sergio Pérez, miután a tavalyi szezon végén a Red Bull megvált tőle, jövőre azonban a mezőnyhöz új csapatként csatlakozó Cadillac színeiben tér vissza.

Csaknem egy év távlatában kijelenthető, hogy Pérez kirúgása nem segített a Red Bullon, ugyanis egyik utódja sem tudott jobb teljesítményt nyújtani, mint ő. Liam Lawson annyira nem vált be, hogy két hétvége után visszafokozták a Racing Bullshoz, míg a helyére ültetett Cunoda Juki csak az utóbbi hétvégéken kezdte el csipegetni a pontokat, de összességében továbbra is a négyszeres és címvédő világbajnok Max Verstappen viszi a hátán a csapatot.

A Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéjén Pérez a Sky Sports F1-nek arról beszélt, hogy rettentően nehéz dolga volta az előző munkaadójánál a holland csapattársaként. „Nem szeretem kritizálni a versenyzőket, mert én is voltam ilyen helyzetben. Pontosan tudom, min mennek keresztül” – idézte a 35 éves versenyző szavait a Motorsport.com.

„Abban a percben, amikor megállapodtam a Red Bull-lal a távozásomról, az járt a fejemben, hogy »az a szegény srác, aki helyemre jön…« Ez egy nagyon nehéz ülés” – tette hozzá Pérez. „Nyilvánvalóan nehéz Max mellett versenyezni, és ez az, amit az emberek nem értenek meg. Sok minden tudnék erről mesélni, de egyszerűen arról van szó, hogy ez egy roppant nehéz feladat egy versenyzőnek.”

A hatszoros futamgyőztes szerint olyan nagyágyúk bicskája is beletörne a Red Bull második autójába, mint amilyen a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, vagy a Ferrari másik pilótája, Charles Leclerc. „Nincs olyan versenyző, aki túlélné ott. Nem számít, hogy Hamiltont vagy Leclerc-t szerződteted-e le, bárki jön, az óriási nehézségekkel fog küzdeni. Versenyzőként ez nagyon nehéz, mert folyton azon kell gondolkodnod, hogyan vezessed az autót.”

A Red Bull egyelőre nem is jelentette be Max Verstappen 2026-os csapattársát, és a legfrissebb fejlemények szerint nem is fogják elsietni a döntést.