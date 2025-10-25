Jelenleg Max Verstappen az egyetlen biztos pont a Red Bull 2026-os felállásában: a csapat formahanyatlása után sokáig a négyszeres és címvédő világbajnok maradását sem lehetett borítékolni, több rivális csapattal, köztük a Mercedesszel is szóba hozták. A holland végül a Forma–1-es Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján öntött tiszta vizet a pohárba a jövője kapcsán, megerősítve, hogy a következő szezonban is a Red Bull színeiben fog versenyezni.

Korábban Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azt pedzegette, hogy a most hétvégi Mexikóvárosi Nagydíj után dönthetnek arról, ki lesz Verstappen csapattársa és kik fognak a Racing Bulls kötelékében versenyezni, most azonban úgy tűnik, hogy csúszhat a bejelentés – erről az anyacsapatot vezető Laurent Mekies beszélt: „A lehető legtöbb időt szeretnénk adni Jukinak és a többi pilótánknak. Tudom, korábban azt mondtuk, hogy a mexikói hétvége után dönthetünk, de igazából nem kell elsietnünk a kérdést” – mondta a Sky Sports F1-nek.

„Nagyon jó versenye volt Austinban” – utalt Cunoda Juki múlt hétvégi teljesítményére, azt sugallva, hogy még a japán is esélyes lehet az egyik ülésre. „Van időnk, és ki is fogjuk használni. Amikor készen állunk rá, megejtjük a bejelentést, de nem kell kisietnünk.”

A bokszutcai zuhanyhíradó szerint Isack Hadjart léptethetik elő a Red Bullhoz. Eközben a Racing Bullsnál ismét bizalmat szavazhatnak Liam Lawsonnak, míg az idén Zandvoortban dobogós francia helyét az energiaitalosok F2-es reménysége, Arvid Lindblad veheti át.

„Vannak válaszaink, de még nem mondhatom el, mi lesz a felállásunk” – felelte Marko, amikor Hadjar előléptetéséről kérdezték. „Egy kicsit még várunk, mielőtt meghozzuk a döntést. Meglátjuk, mi lesz ezen a versenyen, aztán teszünk néhány… megjegyzést legalább.”

Marko elismerően beszélt a már említett Lindblad első szabadedzésen nyújtott teljesítményéről, ugyanis a kilenc beugró versenyző közül a 18 esztendős svéd-brit volt az egyetlen, aki a legjobb tízbe egyedüliként bejutott, és a hatodik legjobb időt autózta. „Arvid nagyon nehéz helyzetben volt. Azt mondtuk neki, ne csináljon hülyeséget, és ne is törje össze az autót” – idézte az osztrák szavait a Crash.net. „Végső soron helytállt, és azt kell, hogy mondjam, lenyűgöző technikai visszajelzéseket adott, szóval nagyon elégedettek vagyunk vele.”

Alan Permane, a Racing Bulls csapatfőnöke ugyancsak megszólalt a 2026-os pilótafelállás, illetve az ahhoz kapcsolódó döntés halasztása kapcsán. „Az korrekt, hogy Mexikó után lesz. Azt nem tudom, hogy Brazília vagy Las Vegas után kerül-e sor rá, de ne vegyük készpénznek” – jegyezte meg viccelődve. „Öt versenyzőnk van, de csak abban lehetünk biztosak, hogy nem Max fog vezetni nálunk. Mindkét csapat igencsak szoros csatában van a konstruktőri bajnokságban, így az, hogy nem beszélünk a jövő évi versenyzőinkről, a stabilitásunkat segítjük.”

A Red Bullnál és a Racing Bullsnál kiadó helyekkel együtt még összesen négy ülés sorsa kérdőjeles a 2026-os rajtrácson, ugyanígy az Alpine is adós azzal, hogy felfedje Pierre Gasly csapattársának kilétét.