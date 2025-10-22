Lewis Hamilton 2020-ra a Forma-1 élő legendája lett, miután a 2008-as, McLarennél szerzett világbajnoki címe mellé további hatot gyűjtött a Mercedesszel, miközben a zene, a divat és általában – a legfontosabb piacnak számító Egyesült Államokban is – igazi celebbé nőtte ki magát.

A 40 éves angol 2025-re a régóta a világ egyik legértékesebb márkájaként számon tartott Ferrarihoz szerződött, és bár eddig – házi negatív rekordot beállítva – 19 forduló alatt sem állt dobogóra vörösben, egy friss összeállítás szerint így is ő az év legjobban eladható/legmarketingképesebb, legnagyobb reklámértékű sportolója.

A hétszeres világbajnok az amerikai SportsPro magazin listáján szerezte meg az első helyet, olyanokat maga mögé utasítva, mint Simone Biles tornász, Cristiano Ronaldo focisztár, vagy – már a top 10-en kívül – Kylian Mbappé (13.), Novak Djokovic (15.) vagy épp Lionel Messi (16.). Az 50-es listára Hamiltonon kívül még két F1-es fért fel, csapattársát, Charles Leclerc-t a 25., a mclarenes Lando Norrist a 41. helyre rangsorolták.

