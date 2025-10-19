A Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéje során a szervezők bejelentették, hogy a pálya utolsó, 20-as kanyarját hivatalosan is átnevezik, és Mario Andrettiről, 1978 F1-es bajnokáról keresztelik el. Szép gesztus ez, megadták a módját, meghívták az érintettet is, aki mondott is egy beszédet az ünnepség során.

Nem is ezzel volt a gond, hanem azzal, hogy az erről megemlékező plakettre azt írták, hogy

Andretti az egyetlen amerikai, aki Forma-1-es világbajnok lett.

Ez egész egyszerűen nem igaz, tekintve, hogy Phil Hill, 1961 világbajnoka is amerikai volt. A 2008-ban elhunyt versenyző a Ferrarival ért a csúcsra, és ha lehet így fogalmazni, még amerikaibb is volt, mint Andretti, mivel utóbbi az akkor még Olaszországhoz, ma Horvátországhoz tartozó Montonában született 1940-ben, és 1955-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba.

A rajongók hamar hangot adtak az elírásnak, arról azonban egyelőre nincs infó, hogy a táblát vajon helyes feliratúra cserélik-e.