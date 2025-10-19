Napos időben, 34 Celsius-fokos levegő- és 47 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon 19. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Austinban. A kvalifikáció izgalmas felvezetést kapott a sprintverseny képében, már csak amiatt is, mert kérdéses volt, hogy az összetört autók elkészülnek-e időben.

Oscar Piastri McLarenjén dolgoztak látszólag a legtovább, de a Q1-re végül minden autót összeraktak, teljes létszámú volt tehát a mezőny. Ez az állapot nem tartott sokáig: Isack Hadjar mindössze 3 perc után, még az előtt összetörte a Racing Bullst, mielőtt bárki mért kört futott volna. A becsapódás nagy volt, tempós kanyarban vesztette el a kontrollt a pilóta autója felett.

A továbbjutás kiharcolása Lando Norrisnak akart nehezebben összejönni, az első, igencsak későn megkezdett körén annyira csúszkált a brit, hogy majdnem falnak is ment. A félbeszakított próbálkozást persze követte egy újabb, mellyel azért bebiztosította magát, de a kör nem volt bombaerős.

Hadjar mellett kiesett végül Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) és Alexander Albon (Williams) – utóbbitól egy erős időt vettek el pályaelhagyás miatt. Strollt egyébként az utolsó helyre vissza fogják sorolni, ugyanis a sprint után rajtbüntetést kapott.

A Q2 elején Norris már jobban összekapta magát, de csak az időmérőre jobb formába lendülő Ferrarikkal tudott pariban lenni – Max Verstappennek maradt némi előnye a Red Bull-lal. Oscar Piastri eközben nem találta csapattársa tempóját sem, de a kiesés veszélye azért nem fenyegette őt sem. Akinek mindenképp javítani kellett, az George Russell volt: a sprinten másodikként záró Mercedes-pilóta első Q2-es körét elrontotta, és a használt lágy gumik sem segítettek neki.

A szakasz végére valamelyest a megszokott erősorrendhez igazodott az eredmény, legalábbis a kiesőzónában mindenképp. Russell kijutott a kiesőzónából, ez viszont nem jött össze Nico Hülkenbergnek (Kick Sauber), Liam Lawsonnak (Racing Bulls), Cunoda Jukinak (Red Bull), valamint a két Alpine-nak.

A Q3 első köreinél tényező volt az eredmények alakulásában az is, hogy egyesek használt, mások új gumikon futottak, de beszédes volt, hogy Piastrit majdnem mindenki megelőzte. Az élen Verstappen állt majdnem 4 tizedmásodperccel Norris előtt, akit 5 századdal követett Russell. Mögötte Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas) és Carlos Sainz (Williams) jöttek Piastri előtt. Az ausztrál Fernando Alonsót (Aston Martin) és a két Ferrarit előzte, de a vörös autókat vezetők hibáztak: Lewis Hamilton az első kanyart fékezte el, Charles Leclerc az utolsó kanyarban forgott meg.

Charles goes for a 360! 🔄



That's not what the Ferrari driver would have wanted from his initial run in this session 😬#F1 #USGP pic.twitter.com/RSFE3uz8ke — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Az utolsó próbálkozást a Red Bull elszúrta Verstappennek, a holland kikéste az időt, és előtte lengették meg a kockás zászlót. Ideje azonban így is elég volt a pole-ra, majdnem három tizedmásodperccel verte Norrist és a végén harmadiknak előrelépő Leclerc-t. Russell lett a negyedik, Hamilton pedig az ötödik. Csak mögöttük végzett Piastri. A legjobb tíz további sorrendje: Antonelli, Bearman, Sainz, Alonso.

A 2025-ös Forma-1-es Amerikai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődik.