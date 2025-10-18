Kétszer is pályára lépett a biztonsági autó a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintfutamán. A második alkalom egy olyan amatőr hiba miatt történt, melyről azonnal sütött, hogy emiatt biztosan büntetni fognak a stewardok.

Büntetés az F1-es sprintverseny után 1
Dráma, ütköztek a McLarenek az F1-sprinten
Max Verstappen álomszerű forgatókönyve valósult meg az F1-es Amerikai Nagydíj sprintjén: a McLarenek egymással ütközve…

Az esetet Lance Stroll hozta össze Esteban Oconnal: az Aston Martin kanadai versenyzője rendkívül messziről vetődött be a Haas franciája mellé, illetve bele. A látványosan amatőr manőver mindkettejük kieséséhez vezetett, de ezen felül

Stroll nyakába sóztak egy 5 rajthelyes büntetést,

valamint 2 büntetőpontot.

Stroll a rajtbüntetést majd a vasárnapi futamon fogja letölteni.