Kétszer is pályára lépett a biztonsági autó a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintfutamán. A második alkalom egy olyan amatőr hiba miatt történt, melyről azonnal sütött, hogy emiatt biztosan büntetni fognak a stewardok.
Az esetet Lance Stroll hozta össze Esteban Oconnal: az Aston Martin kanadai versenyzője rendkívül messziről vetődött be a Haas franciája mellé, illetve bele. A látványosan amatőr manőver mindkettejük kieséséhez vezetett, de ezen felül
Stroll nyakába sóztak egy 5 rajthelyes büntetést,
valamint 2 büntetőpontot.
LAP 16/19— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Here's what happened between Lance Stroll and Esteban Ocon! 😮💥#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/mcLU4xsCMv
Stroll a rajtbüntetést majd a vasárnapi futamon fogja letölteni.