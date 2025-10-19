Nem sok olyan ember van Magyarországon, aki többet volt a Forma-1 közelében, mint Palik László. A tévés szakember még az 1990-es évek elején ült be először mikrofon mögé F1-es közvetítésben, és egészen 2010-ig hallhattuk a hangját. Stílusa igencsak megosztotta a közönséget: sokan szórakoztatónak találták és tény, hogy számos aranyköpéssel megörvendeztette a sportág hazai követőit, de bőven voltak olyanok is, akik ezt nem bírták, és több szakmaiságot vártak volna.

Palik nemrég az Indexnek adott interjút, melyben nem maradhatott el a kérdés: mi a helyzet a Forma-1-gyel?

“Az életkorom, na meg a 40 év eltöltött idő a szakmában megtanított arra, hogy soha ne mondd, hogy soha, mert egyszer aztán szembekerülhetsz saját magaddal. Plusz az internet nem felejt”

– fogalmazott.

A korábbi kommentátor hozzátette, máig szereti az F1-et. “Szenvedéllyel szeretem a Forma-1-et, hisz hát az életemnek egy csodálatos periódusa volt, csak szeretettel tudok mindenre visszaemlékezni. Akár a Hungaroringen töltött évekre, akár a közvetítésekre, ennek a televíziós őrületére és mindenféle csodálatos dologra ami velem történt azok alatt az évek alatt.”

Egyelőre azonban nincs porondon, hogy visszatérjen ebbe a világba. “Ma viszont én a TV2 munkatársa vagyok. Ahol engem nagyon szeretnek, ahol őrült jó dolgom van, ahol azt csinálhatom, amit imádok, tehát köszönöm, nekem itt jó. Ebből a szempontból tehát ennek itt és most nincs létjogosultsága. Az pedig, hogy holnap mi lesz, holnapután mi lesz, ezt én nagyon őszintén nem tudom kiszámítani” – tette hozzá.