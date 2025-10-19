A Ferrari idei formája láttán még az sem gördített akadályt az újabb csapatfőnök-váltásról szóló híresztelések útjába, hogy a maranellóiak a nyáron szerződést hosszabbítottak csapatfőnökükkel. A szóbeszéd szerint megrendült a Ferrari vezérkarának bizalma Frédéric Vasseurben, így nem zárták ki azt sem, hogy azonnali hatállyal lecserélik Christian Hornerre, akit a nyár elején több mint 20 év után menesztettek a Red Bull csapatfőnöki székéből.

Tőle szokatlan módon az olasz istálló nem hagyta szó nélkül a Vasseur jövőjét firtató spekulációkat – sőt, John Elkann, a Ferrari elnöke határozott hangvételű közleményben vette védelmében a francia szakembert. „Szeretném kifejezni teljesen bizalmunkat csapatvezetőnk, Fred Vasseur, illetve a szerelőket, a mérnököket és a hétvégén Austinban szereplő versenyzőket beleértve a Ferrari összes dolgozójával közösen végzett munkája iránt” – idézte a Crash.net.

„Ismételten szeretném hangsúlyozni a csapatmunka fontosságát, hogy mindnyájan egyetlen fontos célra összpontosíthassunk, mégpedig arra, hogy a legjobb formánkat nyújtsuk a pályán” – tette hozzá Elkann.

A Ferrari részéről nem Elkann volt az egyetlen, aki az Amerikai Nagydíj hétvégéjén kiállt Vasseur mellett. A versenyzők, így Lewis Hamilton és Charles Leclerc szerint sincs valóságalapja a pletykáknak – az álláspontjaikkal az alábbi cikkben foglalkozott részletesen a Vezess: