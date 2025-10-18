Noha a nyáron szerződést hosszabbított a csapatfőnök Frederic Vasseur-rel a Ferrari, ez nem jelenti azt, hogy különböző helyekről ne terjednének olyan pletykák, híresztelések, hogy a maranellói vezérkar ne nézte volna már ki a francia szakember utódját. Még a hosszabbítás előtt, illetve mostanság is felmerült Christian Horner neve: a Red Bulltól kirúgott egykori csapatfőnök már szabadon igazolható, akár egy azonnali csere is megoldható lenne adott esetben.

Úgy tűnik, ezeket a híreket nem viselik túl jól a Scuderiánál, legalábbis erre következtethetünk Lewis Hamilton szavaiból. “Nem tudom, honnan jönnek ezek a pletykák, de kissé zavarják a csapatunkat. Azzal egyértelműsítette az istálló, hányadán áll, hogy szerződést hosszabbított Freddel. Fred, én és az egész csapat keményen dolgozik a csapat jövőjéért, szóval az ilyenek nem segítenek” – utalt a híresztelésekre a hétszeres világbajnok.

“Tudom, hogy a gyárban is mindenki kőkeményen dolgozik, fókuszált, és az ilyen pletykák néha figyelemelterelőek lehetnek” – tette hozzá.

Hasonlóan vélekedik a csapattárs Charles Leclerc is. “Az ember nem akar ilyeneket olvasni. Teljesen arra koncentrálunk, amit mi szeretnénk. Nem fordítok az ilyenekre figyelmet, próbálom teljesen ignorálni és a munkámra fókuszálni. Szerintem a csapat is ezt teszi. Nem foglalkozom ezekkel, mert nem igazak” – fogalmazott az állítások kapcsán a monacói.

Leclerc nem csupán a csapatfőnököt, hanem az ő távozását firtató hírek miatt is megszólalt: