2025-ben a Ferrarinál nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt a legtöbben gondolhatták volna a 2024-es szezon végén. A maranellóiak gyenge teljesítménye természetesen olajat öntött a Scuderia körüli állandó híresztelések tüzére is, de mindnél komolyabban hangzott Charles Leclerc esetleges távozásának lehetősége. Utóbbi azért is merült fel valós opcióként, mert ebből a menedzsere sem csinált titkot.

Leclerc a Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjén személyesen is reagálhatott a felmerült kérdésekre. A Ferrarit 2019 óta erősítő, egyébként is a vörösök által “kinevelt” versenyző elmondta, szeretne továbbra is lojális maradni.

“Amit mondhatok, az az, amit mindig is mondtam, és ez egyértelmű: mindig is szerettem a Ferrarit, és az egyedüli rögeszmém jelenleg az, hogy vörösben nyerjek, akár most, akár a jövőben. Szeretném visszajuttatni a Ferrarit a csúcsra” – fogalmazott.

Leclerc eddig nyolc győzelmet, 48 dobogót és 27 pole-pozíciót szerzett az olasz csapatnak, idén 5 dobogónál és egy pole-pozíciónál jár.