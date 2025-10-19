Még felcsillanhat a remény Max Verstappen számára, hogy 2025-ben ötödjére is világbajnok legyen. Habár a Red Bullnál igencsak hullámzóan alakult az idei éve, az elmúlt hétvégék sikerszériájának köszönhetően 55 pontra csökkentette a lemaradását a tabellán, így matematikailag mindenképpen továbbra is versenyben van.

Pedig sokáig az is benne volt a pakliban, hogy hiába érvényes 2028 végéig a mostani szerződése, már a 2026-os szezon előtt dobbanthat a Red Bulltól, végül a Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján – alig néhány héttel azután, hogy hivatalossá vált a csapatfőnök-csere a csapatnál – zárta rövidre a találgatásokat Verstappen, megerősítve, hogy nem hagyja el a Milton Keynes-i istállót.

Bár a Hungaroringen úgy fogalmazott a 28 éves versenyző, hogy mindig is egyértelmű volt a maradása, ennek a Forma–1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjén épp a felettese, Dr. Helmut Marko mondott ellent. „Volt egy időszak, amikor nem voltunk versenyképesek, és, hogy is mondjam, Max egy kicsit elveszítette az érdeklődését” – idézte a Red Bull tanácsadóját a Sky Sports F1.

„Jobban érdekelte a GT-versenyzés, és azért, hogy megőrizzem a jó kedvét, a Nürburgringről és hasonló dolgokról kezdtem beszélgetni vele” – folytatta a 82 éves szakember. „Most viszont, hogy az autó ismételten működik, és a Nürburgringen is sikereket ért el, csak az ő részéről két tizedmásodpercet javult a teljesítményünk, mert nagyon motivált, élvezi. Nem hallani, hogy kiabál, épp ellenkezőleg, mosolyog, erre van szükség.”

Verstappennek különösen az őszi időszak alakult jól, ugyanis amellett, hogy szeptemberben az Olasz, valamint az Azerbajdzsáni Nagydíjat is megnyerte, a GT-versenyzésben is letette a névjegyét. A világ egyik, ha nem a legnehezebbnek tartott versenypályáján, a Zöld Pokolként is emlegetett Nordschleifén első nekifutásra megszerezte a versenyzői engedélyét, majd első GT3-as futama után ugyancsak a dobogó legfelső fokán ünnepelhetett.

Ugyan a vasárnapi Amerikai Nagydíjjal együtt még hat verseny és két sprint van hátra az idei évből, Marko szerint még „túl korai lenne megmondani”, hogy Verstappen visszatért-e a bajnoki küzdelembe, mindenesetre „ez a hétvége ígéretesnek tűnik”.