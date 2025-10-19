Még az sem akadályozta meg Max Verstappent abban, hogy megszerezze az első rajtkockát a Forma–1-es Amerikai Nagydíjra, hogy a csapata hibájából az időmérő edzés végén a holland lekéste az utolsó próbálkozását. A négyszeres és címvédő ezzel együtt is idei hetedik és pályafutása 47. pole-pozícióját biztosította be, megelőzve a mclarenes Lando Norrist és a ferraris Charles Leclerc-t.

A magyar idő szerint vasárnapba átnyúló kvalifikáció végén a Williams, a McLaren és a Red Bull korábbi versenyzője, a tizenháromszoros nagydíjgyőztes David Coulthard készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Jó volt. Mindegyik etapban nagyon erős volt az autó” – kezdte Verstappen. „Ugyanakkor itt nagyon nehéz összerakni a kört. Borzasztóan meleg van, és roppant erős a szél is. A hátszél különösen az első szektorban jelent kihívást. A Q3-ban jól sikerült az első köröm, tovább javultam a Q2-höz képest. Sajnos az utolsó körömet már nem tudtam megkezdeni, mert nehézkesek voltak a kivezető köreink, de szerencsére nem is volt rá szükség.”

Nem volt kérdés Max Verstappen austini pole-ja. (Fotó: Kym Illman/Getty Images)

„Ma valamiért kicsit nehezebb dolgunk volt” – konstatálta Norris, aki csaknem három tizedmásodperccel csúszott le a pole-ról. „Tegnap elég kényelmesen éreztem magamat az autóban, így nem tudom eldönteni, hogy mindenki más javult-e ennyit, vagy minket viselt meg jobban a szél. Mindketten küzdöttünk azzal, hogy jó köröket fussunk, és olyan gyorsak legyünk, mint ez a srác.”

„Keményen nyomtuk, és elégedett vagyok a második hellyel is. Lehetett volna rosszabb is, de ma esélyünk sem volt a pole-pozícióra” – folytatta a brit. „Remélhetőleg egy jó versenyünk lesz Maxszal, ahogyan az már előfordult a múltban is. Várom, hogy újra egymás ellen harcoljunk.”

Az első hármasból némiképp Leclerc harmadik helye tűnhet meglepetésnek, annyira, hogy még a monacói sem egészen érti, hogyan került ilyen előkelő pozícióba. „Elég nagyobb meglepetés volt, mert eddig a hétvége a legelejétől fogva nagyon nehezen alakult számunkra” – fogalmazott a Ferrari pilótája. „Megpróbáltunk összerakni mindent az időmérőre, és sikerült is, de azt hiszem, még vannak dolgok, amiket meg kell értenünk ezzel az autóval kapcsolatban.”

A Forma–1-es Amerikai Nagydíj időmérő edzésének leggyorsabb hármasa. (Fotó: Kym Illman/Getty Images)

„Ezen a hétvégén egy kicsit túlságosan nagy a teljesítményingadozás, holott alapjaiban nem is változtattunk az autón. Érdekes volt a sprint is, azt hiszem, sokat tanultunk belőle. Ezt kamatoztattuk az időmérőn, és úgy tűnik, működik, legalábbis remélem, hogy most már egy kicsit feljebb zárkózhatunk.”

„Az autónk általában erősebb a versenyen, ami pozitív. Nem tudom, elég erősek vagyunk-e ahhoz, hogy Maxszal és a McLarennel csatázzunk, de mindent megteszünk. Remélhetőleg jól sikerül a rajt, akárcsak a sprinten vagy tavaly, és utána arra koncentrálunk majd, hogy elöl maradjunk.”