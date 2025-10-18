Mint arról a Vezess is beszámolt, hőségriadót hirdettek a Forma-1-es Amerikai Nagydíjra. Ez jelenleg azt jelenti, hogy a versenyzőknek vagy fel kell venniük egy szabványosított, külső beszállító által gyártott hűtőmellényt, vagy extra tömeget kell magukkal cipelniük. A terv az, hogy a későbbiekben ilyen választási lehetőség nem lesz, azaz hőségriadó esetén mindenkinek mellényt kell hordania.

Előfordulhat azonban, hogy ezen változtatnak, főleg annak fényében, ami Andrea Kimi Antonellivel történt. A Mercedes olasz ifjonca a sprintidőmérőt a 11. helyen zárta, gyengécske eredményében pedig állítása szerint közrejátszott, hogy elromlott a hűtőmellénye.

“Küszködtem a kocsiban. Rajtam volt a hűtőmellény, de elromlott, és hűtés helyett melegített”

– árulta el Antonelli.

A sprintidőmérő kezdetén 33 Celsius-fok volt az austini versenypályán, míg az aszfalt 45 fokos volt. A versenygépekben ilyen időjárás esetén a hőmérséklet simán felmegy 50 fok fölé is az autók belsejében, tehát a mellényeknek lehetne létjogosultsága – ha jól működnek.