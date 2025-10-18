Helyi idő szerint 16.30-kor, kánikulában – 33 Celisus-fokos levegő-, 45 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény negyedik sprinthétvégéje, az Amerikai Nagydíj sprintkvalifikációja az austini Circuit of the Americas pályán.

Az első és egyetlen szabadedzés eredménye műszaki hibák és meglepő kiugrások miatt nem volt igazán reprezentatív, így a szombati, rövid futamra szóló rajthelyeket kiosztó, három szakaszban összesen 30 perces kvalifikáció előtt senki nem tudta biztosan, ki a favorit.

SQ1 – az első, 12 perces szakaszra az előírásoknak megfelelően – a közepes keverékű (sárga) Pirelliken mentek ki az autók.

A többség nem várt ki, már a kijáratnál várták a lámpák zöldre váltását, csak a mclarenesek, a mercedesek és Max Verstappen maradt tovább a garázsban. Isack Hadjar már megkezdte első gyors körét, amikor ők elindultak a bokszutcából.

A nagyobb nevek közül az edzésen is gyors Lewis Hamilton állt az élre, idejével a bajnoki éllovas Oscar Piastri és a másik mclarenes, Lando Norris sem bírt, Verstappen viszont 86 ezreddel meg tudta előzni az ötszörös austini győztest. Az edésen sebességváltó-hibával küszkjödő Leclerc elsőre a kiesőzónában maradt.

A második nekifutásokra nem sok idő maradt, a monacói mellett a két Alpine-pilótának, a haasos Esteban Oconnak, valamint a törölt első körös Gabriel Bortoletónak kellett volna javítania.

Leclerc hozta a kötelezőt, a 12. helyig kapaszkodott, míg Cunoda Juki, Ocon és Bortoleto a korábbi, bokszutcakijárati és első szektoros tülekedés miatt már nem tudott mért kört kezdeni. Az utolsó pillanatokban csak Pierre Gasly tudott változtatni a helyzetén.

Búcsúzott végül Oliver Bearman, Franco Colapinto, Cunoda, Ocon és Bortoleto.

Az SQ2 10 perce még húzósabbnak ígérkezett, hiszen még mindig 15 autónak kellett ideális esetben két-két mért kört teljesítenie, továbbra is egységesen a közepes keverékű Pirelliken. A McLarenek, de főleg a Ferrarik mégis igen későn mentek ki, 2 perc telt el, mire Hamilton is kijutott a bokszutcából, míg a Racing Bullsnál, a Saubernél és az Alpine-nál láthatóan egy nekifutással terveztek.

Verstappen ekkor már első mért körét futotta, a négyszeres bajnok 1:33,136-tal nyitott. A válaszok másfél perccel később érkeztek: Piastri kéttizeddel volt lassabb a hollandnál, Norris viszont megelőzte, az első helyre ugrott. Leclerc egy gyenge 9. időt hozott, de azt is elvette tőle Hamilton pár másodperccel később.

A Williams párosa a kényelmes 5-6. pozícióban, az Aston Martin-os Fernando Alonso előtt állt.

Nem egész 2 perc maradt, amikor az „egykörösök” is nekirugaszkodtak, Liam Lawson két hibával, pályaelhagyással gyakorlatilag el is dobta az idejét. Hadjar a kiesőzónába szorította Leclerc-t, a monacói aztán a 12. lett, amikor Nico Hülkenberg az 5. helyre ugrott.

A monacói második köre sem indult biztatóan, de Hamiltonnak is igyekeznie kellett, mert még a mercedeses Kimi Antonelli is „játékban volt”. Az angol végül – alig 6 ezreddel, de – megverte az utódját, ahogy Leclerc is továbbjutó kört ment.

A második szakasz végén Antonelli, Hadjar, Gasly, Lance Stroll és Lawson esett ki.

SQ3 – a maradék 10 versenyzőnek 8 perce maradt a rajtrács első felének felosztására. Az utolsó szakaszra már kötelezően a lágy keverékű, piros jelzésű abroncsok kerültek fel. Kiesni már nem lehetett, de a tavaly kettős győztes Ferrarinál igyekezniük kellett, hogy ne az utolsó két pozícióban zárjanak.

A mercedeses Russell nem várt senkire és semmire, a lehető leghamarabb akart egy mért kört futni, míg mások a garázsban csücsültek. Az angollal csak a williamsesek mentek „első tapra”, mindenki más egy nekifutással számolt.

Russell 1:32,888-cal tette le a névjegyét. Albon kéttizeddel, Sainz alig három századdal maradt el tőle.

3 perc maradt, amikor Hülkenberg, Verstappen, a mclarenesek, és a ferrarisok is kimentek.

A Sauber németje 1:32,645-tel az élre ugrott, Lecerlc az 5., Hamilton a 4. időt hozta, majd bebújt közéjük Albon.

Norris bő négytizedes előnnyel vette át az 1. helyet, Piastrinak nem volt jó válasza, háromtozed hátránnyal lett a második – nem sokáig, ugyanis Verstappen 1:32,143-as körrel mindkét McLarent megverte, megszerezve ezzel a szombati sprint pole-pozícióját.

A hétvége magyar idő szerint szombaton este 19 órakor folytatódik a sprintfutammal, a hagyományos időmérő 23 órakor kezdődik. Az Amerikai Nagydíj vasárnap este 21 órakor rajtol.

A sprintfutam rajtsorrendje

