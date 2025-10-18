A Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéje előtt jelentette be a Mercedes, hogy 2026-nak változatlan felállással vágnak neki. George Russell és Andrea Kimi Antonelli szerződését a felek nem részletezték, de egyesek tudni vélik a brit fizetését, illetve azt is, hogy szerződése több évre szól.

Utóbbi azért érdekes, mert a 2026-os szabályváltozások nagy felfordulást hozhatnak a mezőnyben, így az is megeshet, hogy Russell gyengébb autót kap, mint idén. Ilyen esetben nem lenne túl jó számára, ha egy sereghajtó autóba ragadna.

A felek azonban erről is megegyeztek a szerződéskötéskor, állítja Toto Wolff. “Anélkül, hogy részletekbe mennék, vannak bizonyos záradékok, melyek erre vonatkoznak. Azt szeretnénk azonban, hogy a pilóta és a csapat egyaránt azt érezze, hogy így haladunk előre, hogy elégedettek vagyunk ezzel a felállással és remek az egyensúly” – mondta a csapatfőnök, kifejezve bizalmát Russell irányába.

“Kiállok a pilótaválasztás mellett” – célzott arra Wolff, hogy azért az elmúlt időszakban Max Verstappent is sokan már a Mercedesben látták, nem kicsit éppen az osztrák szakember szavai miatt. “Mindig is ez volt a cél, még a nyár trükkösebb részeiben is” – utalt a Verstappen-féle kommentekre, illetve a “közös” nyaralásra.