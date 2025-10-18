Majdnem 4 tizedmásodpercet kapott a Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintidőmérőjének leggyorsabbjától Oscar Piastri. A McLaren bajnoki listavezetője a viszonylag nagy különbség ellenére is harmadik lett, csupán a csapattárs, egyben legfőbb bajnoki ellenfele, Lando Norris ugrott be elé.

“Elég sok helyen veszítettem időt. Igencsak béna kör volt, hogy őszinte legyek, nem sikerült jól összeraknom. Bizonyos értelemben kissé szerencsésnek érzem magam, hogy harmadik lettem, de szerintem jó a kocsi tempója” – fogalmazott az ausztrál pilóta. “Egyébként semmi komoly, nem volt egyáltalán katasztrofális a nap, csak nem volt tiszta a kör. Remélhetőleg [a sprinten – a szerk.] helyrehozom.”

A csapattárs Lando Norris csupán 7 századmásodperccel csúszott le a sprintpole-ról, melyet azért bánhat, mert még jobb helyzetbe hozhatta volna magát Piastrival szemben. “Természetesen jó lett volna pole-ba kerülni, de nem lepett meg bennünket, hogy kicsit lassabbak vagyunk a Red Bullnál az utóbbi időben. Így is eléggé boldog vagyok” – tette hozzá a Piastri mögött 22 pontos lemaradásban lévő brit.

Lando Norris (Kép: Jim WATSON / AFP)

Norris reménye a versenytempó lehet, és ezt nyíltan ki is mondta. “Egész évben küszködtünk az időmérős tempót illetően, főleg olyankor, amikor szoros az állás. Nem meglepő, de több reményünk van a versenyt tekintve, hogy visszakerülünk előre” – mondta.

A Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintje magyar idő szerint szombaton 19 órakor kezdődik.

