Csaknem öt év távlatában is megosztónak számít a Forma–1 egyik korszakos újítása a sprintfutamok képében. A szombati, 100 kilométeres futamok 2021-ben váltak egyes versenyhétvégék részévé: az első két évben három-három alkalommal rendeztek sprintet, azóta ez a szám évi hatra nőtt, és 2022 óta az első nyolc helyezett pontokat is kap.

Ez 2026-ban sem lesz másképp, sőt, Stefano Domenicali, a bajnokság vezérigazgatója korábban elismerte, hogy további sprintekkel bővülhet a jövőben a versenynaptár, noha a sokszor unalomba fulladó események nem arattak osztatlan sikert. A mostani koncepció ellen van Carlos Sainz is, aki szerint radikális változtatás kellene ahhoz, hogy a sprintek ne legyenek annyira unalmasak.

A Williams versenyzője konkrét javaslattal is előrukkolt, amikor az Amerikai Nagydíj csütörtöki sajtónapján szóba került a téma, lévén, hogy ebben az évben az austini pálya is sprinthétvégének ad otthont.

„Szerintem a formátumváltoztatás az, amire a sprinteknek igazán szüksége volna, és azt hiszem, erre Stefano Domenicali is nyitott” – idézi Sainzot a Total-Motorsport. „Nem vagyok nagy rajongója [a sprinteknek – a szerk.], mert elárulják, mire lehet számítani vasárnap az első etapban. Az időmérő ugyanaz, és a vasárnapi első etap is, talán egy kicsit könnyebb autóval, de ugyanazokkal a gumikkal. Más elképzeléseim lennének a sprintek kapcsán, hogy ne áruljanak el ilyen sokat a versenytempóról.”

Erre egyszerű megoldás lenne az, ha mindenkinek lágy gumikon kellene elrajtolnia a sprintfutamokon, mivel nagyon magas a kopásuk, és nagyon kevés az olyan pálya, ahol a verseny első szakaszára ezeket választjuk. Ez rövid távon jó megoldás lehet, már csak azért is, mert minden héten öt szett gumit dobunk a kukába. Egy körre használjuk őket az időmérőn, aztán visszaadjuk. Sok pályán valóban egykörös gumik ezek

– vázolta fel az elképzelését a 31 esztendős futamgyőztes.

Ugyanakkor Sainz bevallotta, hogy még ez sem jelentene teljes körű gyógyírt a problémára, mégis egy olyan lépés lenne, amivel könnyedén szórakoztatóbbá lehetne tenni a sprintversenyeket. „Valószínűleg ez sem elég, úgyhogy talán valami ennél is pikánsabbra lenne szükség. Amikor arról van szó, hogy izgalmasabbá tegyünk a sprintfutamokat, itt lenne a kínálkozó lehetőség arra, hogy különböző formátumokkal kísérletezzünk, és nyitottak legyünk azokra. Ha működik, az nagyszerű, ha viszont nem, változtassunk rajta, ahogyan azt a múltban is tettük” – tette hozzá a spanyol.