A múlt vasárnapi Szingapúri Nagydíjat követően a McLaren kapcsán már kitört egy kisebb dobogós botrány, amiért a csapat az F1 vezetése által rögtönzött pódiumos ünneplésen Lando Norrisszal együtt tűntek fel, míg Oscar Piastri nem volt ott.

A konstruktőri siker ünneplését illetően persze egyszerű a magyarázat: a dobogóról lefelé tartó Norrist – nem egészen átgondolva – a csapattagok vitték vissza magukkal, míg Piastrinak esélye sem volt ott lenni, hiszen az ausztrál az FIA által kötelezően előírt sajtómegjelenését teljesítette éppen – később már mindkét pilóta együtt ünnepelt a teljes gárdával.

A „McLaren-ügy” után itt az újabb botrány, ez pedig a győztes Mercedeshez és George Russellhez kapcsolódik. A futamot megnyerő angollal együtt a csapat „örök” főszponzora, a maláj állami olajcég Petronas vezérigazgatója, Tengku Muhammad Taufik ment fel a pódiumra, hogy átvegye a győztes konstruktőrnek járó trófeát, ám amit ott tett, sokaknál kiverte a biztosítékot.

Taufik a díjak átadása-átvétele után a szokásoknak megfelelően a három pilótával együtt locsolta a pezsgőt a dobogón, ám a túlnyomóan muszlim lakosságú (a hivatalos állami adatok szerint 63,5%) Malajziában ezt sokan nem nézték jó szemmel – az iszlámban a közkeletű értelmezés szerint tilos az alkoholfogyasztás, de már az sem fest jól, ha a valaki a jelenlétével jóváhagyja/támogatja az ilyen magatartást.

A cégvezér közleményben kért bocsánatot.

„A Szingapúrban elért győzelemre a csapattal együtt rég vártunk már. Megtiszteltetésnek vettem, hogy a csapat képviseletében engem kértek fel a konstruktőri díj átvételére. Ezzel együtt elismerem, hogy talán nem volt helyes a spontán, a pillanat hevében történt túlzó ünneplésem. Azt kijelenthetem, hogy nem fogyasztottam alkoholt, ám muszlimként így is jobban szem előtt kellett volna tartanom az ilyesfajta ünnepléseket illető érzékenységet. Ennek fényében hadd kérjek bocsánatot, amiért akaratlanul is megsértettem bárkit, teljes felelősséget vállalok a tetteimért” – írta.

A jelenlegi kormánykoalícióban részes iszlamista párt, az Amanah kulturális és sportügyi kabinetjének szóvivője, a bocsánatkérés után is kritizált a cégvezért, súlyosabb következményeket követelt: „Különösen kiábrándító, hogy ez a muszlim maláj ember, aki ráadásul egy köztiszteletben álló állami intézményt, azaz a Petronast vezeti. Hogy lehet ennyire érzéketlen egy ügyben, amikor jól tudja, hogy a világ előtt egy tiszteletben álló iszlám országot képvisel?”