Bár minden józan számítás szerint már a Magyar Nagydíj után kiszállt a versenyből, miután megnyerte az Olasz, majd az Azerbajdzsáni Nagydíjat – a nyári szünet eleji 103 pontos hátrányt 69-re faragva –, sokan arról kezdtek beszélni, hogy Max Verstappennek még lehet esélye a 2025-ös címvédésre.

Soha ne mondd, hogy soha, főleg a Forma-1-ben ne, de – annak ellenére, hogy a Red Bull autója immár négy különböző pályán, azaz Zandvoortban, Monzában, Bakuban és a délkelet-ázsiai városállam utcai aszfaltcsíkján is versenyképes volt –, a négyszeres bajnok holland „csak” a második lett vasárnap, a Szingapúri Nagydíjon mindössze 3 egységet hozott az egyéniben 2. Lando Norrison és 6-ot az éllovas Oscar Piastrin, hátrányai így a vezető ausztrálhoz képest 63 pont, miközben már csak hat forduló van hátra.

A vasárnapi verseny után természetesen meg is kérdezték Verstappent, hogy szerinte versenyben van-e még a bajnoki címért, amire a holland nem túl burkolt nemmel felelt:

„Ahhoz dominálni kellene. Jelenleg nem ezt tesszük, legalábbis ezen a hétvégén nem így volt” – utalt arra, hogy a futamot magabiztosan nyerte a mercedeses George Russell.

„Szóval nem hozok eleget a felzárkózáshoz. Ahhoz ma is győzni kellett volna, de nem így volt. Ez a helyzet. Az idény elején túl sok pontot veszítettem. Világos a dolog, innen csakis az adott futamokra koncentrálunk. Mindent beleadtam, de ez a pálya továbbra sem kedves hozzám és az autóhoz sem, persze a második hely így is szép eredmény” – magyarázta Verstappen, aki a jelenlegi naptárban szereplő helyszínek közül csakis Szingapúrban nem tudott még futamot nyerni.