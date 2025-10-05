A McLaren tavaly a szezonzárón húzta be a konstruktőri bajnoki címet, nem sokkal, de a Ferrari megelőzve a wokingi csapat gyűjtötte a legtöbb pontot, így 1998 után újra Forma-1-es világbajnoknak nevezhették magukat.

Míg a kilencedik címért az utolsó pillanatig küzdeniük kellett, a tizediket illetően csak az volt a kérdés, hogy a 2025-öt domináló alakulat mikor biztosítja azt be. Matematikailag már az Azerbajdzsáni Nagydíjon sikerülhetett volna a dolog, ám miután az egyéniben éllovas Oscar Piastri saját hibás falazással nullázott, Lando Norris pedig a 7. helyével mindössze 6 pontot tett hozzá az addigiakhoz, míg a Red Bull Max Vestappen győzelmével és Cunoda Juki 5. helyével, a Mercedes George Russell 2. és Kimi Antonelli 4. helyével kaszált.

A McLaren most, a Szingapúri Nagydíj előtt 623 ponttal áll az élen, míg az üldözőket kevesebb mint 20 pont fogja össze, de reálisan csakis a 2. helyért küzdenek: Mercedes – 290, Ferrari – 286, Red Bull – 272 egység.

A szingapúri fordulóval, és a további hat, még három sprintet is tartalmazó hétvégével együtt 346 pont szerezhető a konstruktőriben, így papíron még a Mercedes és a Ferrari is nyerhet, ám ehhez csoda kellene.

Sokkal valószínűbb, hogy Piastri és Norris már most bebiztosítja a címvédést, hiszen ahhoz, hogy a futam után durrogjanak a pezsgők, csak annyi kell, hogy a Mercedes ne hozzon 31, a Ferrari 35-nél több ponttal többet, mint ők.

Helyezésekre fordítva ehhez mclarenes nullázás mellett a Ferrarinak 1-2. vagy 1-3. hely kellene, míg a Mercedesnek egy 2-3. hely is elég lenne.

Valójában, reálisan nézve még egyszerűbb a helyzet, a McLarennek elég lehet egy 4. és egy 10. hely is, számszerűen 13 pont (ami csakis ebben a kombinációban jöhet ki).

Bár ebben az esetben a pontok tekintetében (636) a Mercedes a szezon végére még beérhetné a wokingiakat, de ehhez az kellene, hogy Szingapúr után Piastri és Norris egyetlen pontocskát se szerezzen, míg Russell és Antonelli a mostani futamon, majd minden további nagydíjon és a három sprinten is 1-2-t hozzon – de még ez sem lenne elég, mert a McLaren az idei 12 futamgyőzelme miatt előrébb állna, mint a Mercedes a maga potenciális 8 sikerével.

Tovább egyszerűsítve: ha a bármelyik McLaren-pilóta a dobogóra áll vasárnap (25, 18 vagy 15 egység), vége a játéknak, még akkor is, ha a másik nem szerez pontot.