A McLaren az Azerbajdzsáni Nagydíjon csúnyán elhasalt, de igen valószínű, hogy a jövő hétvégén, Szingapúrban a wokingi csapat lezárja az idei konstruktőri bajnokságot, a 2024-es siker után megvédi bajnoki címét.

A várható pezsgőbontás előtt alábbi kvízünkből kiderítheted, mennyit is tudsz a nagyközönség számára kevésbé, de a csapatoknak mind a presztízs, mind a pénzdíjak miatt igen fontos Forma-1-es konstruktőri nagydíjról!

Ha még nem tetted, nézd meg korábbi F1-es kvízeinket is, az Azerbajdzsáni Nagydíjról itt tettünk fel kérdéseket, az idei szezon eddig történéseit illető kérdéseinkre itt adhatsz válaszokat! További, általános témájú tudáspróbákat is találhatsz, ha ide kattintasz!