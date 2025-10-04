A szeptemberi hónap hétvégéin nem unatkozott Max Verstappen: vagy Forma-1-es versenye volt, vagy a Nürburgringen volt. Utóbbit a lehető legjobban sikerült számára, tekintve, hogy nyert egy négyórás versenyt. Nem ő volt az egyedüli azonban, aki az effajta versenyzésbe, a GT3-as autók világába közelebbről belekóstolt.

A Williams csapatfőnöke, James Vowles a spanyolországi navarrai versenypályáján autózott egy McLaren 720S GT3 Evo-val. “A kezdésnél be voltam rozsdásodva, pár év kimaradt a GT3-ban, de nagyon örülök annak, ahol a tesztet befejeztük két nap után. Ki kellett iktatnom a mérnöki agyamat, és a vezetésre fókuszálnom, és minden másodpercét imádtam” – fogalmazott a szakember.

Two days spent in Jerez testing the McLaren 720s GT3 last week. Pace is where I want it to be, many thanks to Alex West for the opportunity, it was good to spend time with him again.



Very happy with the progress 💪 pic.twitter.com/6bDSDhCDXg — James Vowles (@JV_F1) September 30, 2025

Élményeit követően várható volt, hogy Vowles kalandjait összevetik Verstappen nürburgringi kitérőjével, de a csapatfőnöknél ez egyelőre nincs terítéken. “A szándékom az, hogy visszatérjek a versenyzéshez. Szerettem volna pár napot az autóban tölteni, jó néhány éve nem versenyeztem profikkal” – mondta.

Több csapatnál egyébként szigorúak annak kapcsán, hogy mit engednek meg pilótáiknak az F1 mellett, illetve azon kívül. A Williamsnél azonban ezen a téren nincs szigor. “Ez olyasvalami, ami terítéken, radaron van. Ha bármikor ezt szeretnék csinálni, megtaláljuk annak a módját.”